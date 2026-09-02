Chhatrapati Sambhajinagar Helmet Rule: हजारांचा दंड भरण्याऐवजी हेल्मेट घ्या!; शहरात पहिल्या दिवशी ४,१२० दुचाकीस्वारांवर कारवाई

छत्रपती संभाजीनगर: शहर पोलिस दलाने मंगळवारपासून (ता. एक) हेल्मेट सक्ती केली. पोलिस आयुक्तांच्या आवाहनानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने वाहतूक विभागाने थेट दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला. पहिल्या दिवशी वाहतूक पोलिसांनी ४,१२० दुचाकीस्वारांवर ४० लाख ९१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.त्यापैकी २७ हजार रुपयांचा दंड जागीच वसूल केला. आता यापुढे दंड भरण्याऐवजी या पैशांत हेल्मेट खरेदी करून स्वतःला सुरक्षित ठेवा, असे आवाहनही पोलिसांनी केले..वाहतूक विभाग आणि सर्व पोलिस ठाण्यांतील कर्मचाऱ्यांनी सकाळी ११ ते दुपारी १ आणि सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत हर्सूल टी पॉइंट, मुकुंदवाडी चौक, जळगाव टी पॉइंट, केंब्रिज चौक, हायकोर्ट सिग्नल, सेव्हन हिल, दर्गा चौक, आकाशवाणी चौक, अमरप्रीत चौक, क्रांती चौक, हजारांचा दंड भरण्याऐवजी हेल्मेट घ्या!.MPSC Recruitment Fraud: नगर रचनाकार गट-अ भरतीत मोठ्या गैरव्यवहाराचा संशय; बनावट अनुभव प्रमाणपत्रांमुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय.सेशन कोर्ट, महावीर चौक, रेल्वे स्टेशन चौक, कार्तिकी चौक, मिल कॉर्नर, नगर नाका, ए. एस. क्लब चौक, ऑक्सिस चौक आणि कामगार चौकात कारवाई केली.‘अपघाती मृत्यूंमध्ये दुचाकीचालकांचे प्रमाण ६० ते ७० टक्के आहे. हेल्मेटच्या वापरामुळे गंभीर दुखापती आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी होऊ शकते. ही मोहीम केवळ दंडासाठी नसून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आहे’, असे वाहतूक विभागाचे सहायक आयुक्त सुभाष भुजंग यांनी स्पष्ट केले. या कारवाईत सातत्य असेल, असेही त्यांनी सांगितले..कारवाईदरम्यानच्या घटनाक्रांती चौकात सायंकाळी सहाच्या सुमारास विरुद्ध बाजूने येणारी कार आणि सिग्नल तोडणारा दुचाकीस्वाराचा अपघात झाला.एका दुचाकीस्वाराने पोलिसांच्या हाताला झटका देऊन पळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वाहनाच्या क्रमांकावरून त्याच्यावर कारवाई केली.फूल देऊन स्वागतनियम पाळून हेल्मेट घालणाऱ्या दुचाकीस्वारांचे पोलिसांनी गुलाब देऊन स्वागत केले, तर विनाहेल्मेट चालकांवर दंड ठोठावला. शिवाय पोलिस आयुक्त कार्यालयाच्या परिसरात करवाई करून नियम मोडणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही दंड आकारण्यात आला..Methi Matar Muthiya: नाश्त्याला बनवा कमी तेलात वाफवून तयार होणारा पारंपारिक गुजराती पदार्थ; मेथी मटार मुठिया! .कारणे फेटाळलीमुलीला ट्यूशनला सोडणे, जवळच्या दुकानात जाणे अशी कारणे पोलिसांनी ऐकून न घेता थेट दंड केला. बाबा पेट्रोल पंप परिसरात एका महिलेने डिकीतून हेल्मेट काढून घातले, तर काही विद्यार्थ्यांनी माहिती नसल्याची विनंती केली. मात्र, पोलिसांनी कोणालाही सूट दिली नाही.रस्ते दुरुस्त करा!कारवाईदरम्यान काही नागरिकांनी किरकोळ वाद घातले. सिडको चौकात दुपारच्या सुमारास काही वाहनधारकांनी ‘आधी रस्ते दुरुस्त करा, मग हेल्मेट सक्ती करा!’ अशी मागणी करत पोलिसांना सुनावले."मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम १२९/१९४ डी नुसार आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता ५०० ऐवजी १ हजार रुपयांचा दंड आणि वाहन चालविण्याचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची तरतूद आहे."- सुभाष भुजंग, सहायक पोलिस आयुक्त, वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.