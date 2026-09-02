छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Helmet Rule: हजारांचा दंड भरण्याऐवजी हेल्मेट घ्या!; शहरात पहिल्या दिवशी ४,१२० दुचाकीस्वारांवर कारवाई

Helmet Rule Enforced in Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हेल्मेट सक्तीच्या पहिल्याच दिवशी ४,१२० दुचाकीस्वारांवर ४०.९१ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. वाहतूक पोलिसांनी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले.
Chhatrapati Sambhajinagar Helmet Rule

Chhatrapati Sambhajinagar Helmet Rule

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: शहर पोलिस दलाने मंगळवारपासून (ता. एक) हेल्मेट सक्ती केली. पोलिस आयुक्तांच्या आवाहनानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने वाहतूक विभागाने थेट दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला. पहिल्या दिवशी वाहतूक पोलिसांनी ४,१२० दुचाकीस्वारांवर ४० लाख ९१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.त्यापैकी २७ हजार रुपयांचा दंड जागीच वसूल केला. आता यापुढे दंड भरण्याऐवजी या पैशांत हेल्मेट खरेदी करून स्वतःला सुरक्षित ठेवा, असे आवाहनही पोलिसांनी केले.

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