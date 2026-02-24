Chhatrapati Sambhajinagar Accident

Chhatrapati Sambhajinagar Accident

esakal

छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Accident : सिल्लोड तालुक्यात भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला दुचाकीची जोराची धडक, बिअरबारवर काम करणाऱ्या दोघांचा जागीच मृत्यू

Where Did the Chhatrapati Sambhajinagar Highway Accident Occur? छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर चिंचखेडा येथे उभ्या ट्रकला दुचाकीची धडक बसून निल्लोड येथील दोन जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेने गावात शोककळा पसरली आहे.
Published on

Chhatrapati Sambhajinagar Accident : छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर सिल्लोड तालुक्यातील चिंचखेडा येथे सोमवारी रात्री उशिरा भीषण अपघात झाला. रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रकला पाठीमागून दुचाकीची जोरदार धडक बसल्याने दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृत दोघेही निल्लोड येथील रहिवासी असून या घटनेने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. (Late night motorcycle accident in Sillod Maharashtra)

Loading content, please wait...
accident death
accident case
Accident Death News
national highway accident
Chhatrapati Sambhajinagar