छत्रपती संभाजीनगर
Chhatrapati Sambhajinagar Accident : सिल्लोड तालुक्यात भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला दुचाकीची जोराची धडक, बिअरबारवर काम करणाऱ्या दोघांचा जागीच मृत्यू
Chhatrapati Sambhajinagar Accident : छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर सिल्लोड तालुक्यातील चिंचखेडा येथे सोमवारी रात्री उशिरा भीषण अपघात झाला. रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रकला पाठीमागून दुचाकीची जोरदार धडक बसल्याने दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृत दोघेही निल्लोड येथील रहिवासी असून या घटनेने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. (Late night motorcycle accident in Sillod Maharashtra)