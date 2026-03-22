Chhatrapati Sambhajinagar: छावणीत बिबट्याची भीती; वन विभागाच्या पथकाची तपासणी; शाळेत रानमांजर आढळले, बिबट्याची खोटीकडे लक्षवेध

छत्रपती संभाजीनगर: छावणी परिसरातील होलिक्रॉस शाळेच्या आवारात आज (ता. २१) दुपारी एका महिलेला बिबट्या दिसल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. वन विभागाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत पदमार्गाद्वारे शोध घेतला, तेव्हा तेथे एक रानमांजर आढळले. पथकाने शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेजही तपासले, त्यातही काही आढळले नाही. त्यानंतर सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला. .होलीक्रॉस शाळेच्या आवारात बाजूच्या वस्तीतील एका महिलेला बिबट्या वावरताना आढळला. तिने आरडाओरड केल्याने तो बिबट्या परिसरातील वाढलेल्या गवतात पळाला. महिलेच्या आवाजाने नागरिक जमले. सर्वांना शाळेकडे धाव घेत शालेय प्रशासनास सांगितले..शालेय प्रशासनाने वन विभागाशी संपर्क साधला. वन परिक्षेत्र अधिकारी सागर कुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक आर.टी. राठोड, एच.के. गुसिंगे, व्ही.वाय. झिंझाडे यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. पथकाने नागरिकांना विचारून नंतर पदमार्ग तपासला..पायाचे ठसे पाहूणच हे रानमांजर असावे, अशी शंका आली आणि पुढे रानमांजरच आढळले. तरीही पथकाने खात्री करण्यासाठी शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यातही बिबट्याचा वावर आढळला नाही. बिबट्या आलाच नसल्याची खात्री पटल्यानंतर पथक माघारी फिरले, असे वनरक्षक आर.टी. राठोड यांना सांगितले.."शाळेतून एका मॅडमचा कॉल आला होता. घटनास्थळी पदमार्ग तपासतानाच आम्हाला हा बिबट्या नसून रानमांजर असल्याची शंका आली. पुढे काही अंतरावरच आम्हाला एक मांजर आढळले. ते दिसायला काहीसे बिबट्यासारखेच होते. परंतु, बिबट्याची कोणतीही चिन्हे तेथे आढळली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नाही."- आर.टी. राठोड, वनरक्षक.