छत्रपती संभाजीनगर : बेकायदा होर्डिंग आणि अतिक्रमणाविरोधात मोहीम राबविणाऱ्या पुणे महापालिकेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले. दुसरीकडे, भाजपची एकहाती सत्ता आलेल्या छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत मात्र शहर होर्डिंगमुक्त करण्याची घोषणा केवळ ‘नव्याचे नऊ दिवस’ ठरली. सध्या शहरात कारवाईही नाही आणि गुन्हेही दाखल होत नसल्याने मुख्य चौकांसह गल्लीबोळ पुन्हा अनधिकृत फलकांनी विद्रूप झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकारी काय भूमिका घेणार, याविषयी उत्सुकता आहे..छत्रपती संभाजीनगरच्या जनतेने महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजपला स्पष्ट बहुमत दिले. महापौरपदी विराजमान होताच समीर राजूरकर यांनी शहर होर्डिंगमुक्त करण्याचा संकल्प करीत कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यांनी स्वतःचे होर्डिंग न लावण्याची व बुके न स्वीकारण्याची घोषणा केली. त्यानुसार प्रशासनाने अनधिकृत होर्डिंगच्या विरोधात मोहीम सुरू करीत कारवाया केल्या. दरम्यान, मुकुंदवाडी येथे एका मंदिरावरील अनधिकृत होर्डिंग काढताना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा विजेचा धक्का लागून दुर्दैवी मृत्यू झाला. .या घटनेनंतर प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेत अनधिकृत होर्डिंग लावणाऱ्यांविरोधात थेट गुन्हे दाखल केले. मात्र, सणासुदीचा काळ सुरू होताच ही मोहीम पूर्णपणे बारगळली. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही पुणे प्रशासनाच्या नुकत्याच सुरू केलेल्या ‘पुणेरी’ धाटणीतील उपक्रमाचे सोशल मीडियावरून कौतुक केले. ‘नियम केवळ शासकीय दस्तावेजात प्रकाशित करण्यासाठी नसतात, तर ते पाळायचे असतात. उद्या माझ्या नावाचे बेकायदा होर्डिंग लागले, तर तुमच्या पुरस्कारांच्या यादीत माझेही नाव जाहीर करा. .नेते असोत की कार्यकर्ते, ते कायम जनतेतच दिसले पाहिजेत, बेकायदा होर्डिंगवर नाही,’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला शाबासकी देत नेत्यांना कानपिचक्या दिल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतर आता छत्रपती संभाजीनगर महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी पुणे पॅटर्नचा आदर्श घेऊन पुन्हा एकदा मोहीम राबवणार का, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे..पुण्याचा ‘पुणेरी’ बाणापुणे महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंगविरोधात सुरू केलेली ‘भाऊ, फ्लेक्स काढा’ ही मोहीम सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी सुरू केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर तक्रारींचा पाऊस पडत असून, सर्वाधिक अनधिकृत होर्डिंग लावल्याचा नकोसा पुरस्कार स्थायी समिती अध्यक्षांनाच मिळाल्याने या मोहिमेची धार स्पष्ट झाली.छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने यापूर्वीच बेकायदा होर्डिंगच्या विरोधात कारवाई सुरू केली. ही कारवाई नियमितपणे सुरू राहणार आहे. शहरातील सर्वच राजकीय पक्ष, पदाधिकारी तसेच नागरिकांनी छत्रपती संभाजीनगर शहर स्वच्छ आणि होर्डिंगमुक्त ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे.- समीर राजूरकर, महापौर.शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी महापालिकेने मोहीम हाती घेतली. सध्या जुन्या शहरातील अतिक्रमणे हटवून नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आगामी काळात अनधिकृत होर्डिंगच्या विरोधात आक्रमकपणे कारवाई केली जाईल.- अनिल मकरिये, सभापती, स्थायी समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.