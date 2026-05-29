Chhatrapati Sambhajinagar: फांद्या छाटण्याच्या नावाखाली झाडांवर कुऱ्हाड नगरसेवकांच्या हेकेखोरीपुढे प्रशासन हतबल, वरिष्ठांची डोळेझाक

छत्रपती संभाजीनगर: पावसाळ्याच्या तोंडावर दरवर्षी मॉन्सूनपूर्व कामांचा भाग म्हणून झाडांच्या फांद्या छाटल्या जातात. यंदा मात्र अनेक नगरसेवक फांद्या छाटण्याचे नाव करून झाडांवर कुन्हाड चालविण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणत असल्याची माहिती समोर आली. राजकीय दबाव आणि दमदाटीमुळे उद्यान विभागासह प्रशासन हतबल झाले असून, वरिष्ठ अधिकारीही याकडे डोळेझाक करत आहेत..शहरात आधीच झाडांची संख्या तुलनेने अत्यंत कमी आहे. महापालिका आणि 'स्मार्ट सिटी'च्या माध्यमातून काही काळापूर्वी झालेल्या वृक्षगणनेत शहरातील झाडांचा आकडा दीड लाखापर्यंतही पोचू शकला नव्हता.त्यामुळे उद्यान विभागाने सफारी पार्क, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प परिसर, विविध ग्रीन झोन आणि रस्ते दुभाजकांवर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. असे असताना फांद्यांच्या नावाखाली थेट झाडेच समूळ नष्ट करण्यासाठी दबाव सुरू असल्याने संताप व्यक्त होत आहे..दरवर्षी मॉन्सूनपूर्व कामांतर्गत महावितरण कंपनीकडून विजेच्या तारांना अडथळा ठरणाऱ्या फांद्या तोडल्या जातात. हे करताना झाड पूर्णपणे तुटणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाते. असे असले तरी यंदा लोकप्रतिनिधी झाडे पाडण्यासाठी उद्यान विभागालाच दबावाखाली आणत असल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये होत आहे.."मॉन्सूनपूर्व कामाअंतर्गत झाडांच्या फांद्या तोडणे संयुक्तिक आहे. पण झाड समूळ नष्ट करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभागाने विनाकारण झाडे तोडली जाणार नाहीत. याची खबरदारी घ्यावी आणि झाडे वाचवण्याची विहित पद्धत अवलंबावी. एखादे धोकादायक झाड असेल, तर ते जरूर तोडावे. पण फांद्यांच्या नावाखाली कुणी संपूर्ण झाड तोडण्यासाठी दबाव टाकत असेल, तर ते सहन केले जाणार नाही."- समीर राजूरकर, महापौर.