Crime News : तुझे बाळ दे, एक लाख रुपये देते; दलाल माय-लेकीने विकत घेतला नवजात शिशू, चौघांना अटक

छत्रपती संभाजीनगर,: ‘तुझा नवरा दारू पितो, तू लेकराला कशी संभाळशील, माझी मुलगी बाळ विक्रीचा धंदा करते, तुझे बाळ दे तुला एक लाख रुपये देते’, असे म्हणत एका दलाल माय-लेकीने एका दांपत्याकडून एक लाख २० हजार रुपयांत एक महिना वयाच्या बाळाची (मुलगा) खरेदी केली. वाहन खरेदीच्या बॉण्डवर बाळाच्या आईची सही घेतली आणि तिच्या हातात १ लाख २० हजार रुपये दिले. त्यानंतर बाळाच्या आई-वडिलांनी पोलिसांत धाव घेत तक्रार दिली. महत्त्वाचे म्हणजे दलालांनी जास्त पैसे घेतले असावेत, आपल्याला केवळ १ लाख २० हजार दिले .या भावनेतून बाळाच्या आई-वडिलांनी पोलिस ठाणे गाठले. परंतु हा प्रकार गंभीर असल्याचे ओळखून पोलिसांनी हे प्रकरण दाखल करून घेतले. तपास केला असता यातील गुंतागुंतही पुढे आली.सीमा अनिल रेशवाल (वय ३१, रा. संजयनगर, गल्ली क्रमांक ४, मुकुंदवाडी) आणि तिची आई कौशल्या बारकू पवार (६५, रा. रोहिदासनगर, गल्ली क्रमांक २, मुकुंदवाडी) अशी बाळ खरेदी करणाऱ्या दलाल माय-लेकीची नावे आहेत. बाळ विक्री प्रकरणातील त्याचे आई-वडील, दलाल सीमा आणि तिला प्रोत्साहन देणारी तिची आई कौशल्या अशा चौघा संशयांतांविरुद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला..चौघांनाही अटक करण्यात आली. न्यायालयाने या सर्वांना २९ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. हवालदार राजाभाऊ कोल्हे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार २० सप्टेंबरला स्टेशन डायरीत नोंद झालेल्या अर्जाची त्यांच्याकडे चौकशी होती. हा अर्ज विक्री झालेल्या बाळाच्या आईने दिला होता. त्यानुसार पाच जुलैला पहाटे घाटीत त्या महिलेची सिझरियन प्रसूती झाली. आठ जुलैला तिला सुटी देण्यात आली. दरम्यान, बाळाच्या आईची आणि कौशल्याची स्वयंपाकाच्या कामावर ओळख झाली होती. ‘तुझा नवरा दारू पितो, तो तुझ्या बाळाचा संभाळ कसा करेल? असे म्हणत .माझी मुलगी सीमा बाळ विकत घेण्याचा धंदा करते’, असे कौशल्या म्हणाली. त्यानंतर सीमा आणि कौशल्या प्रसूत महिलेच्या घरी गेल्या आणि ‘‘मला तुझे बाळ दे, त्या बदल्यात १ लाख रुपये देते’’, म्हणाल्या. बाळाच्या आईने सुरवातीला आढेवेढे घेतले. त्यामुळे दोघी दलालांनी तिच्या पतीला फोन केला आणि ‘‘तुझी पत्नी ही तुझ्या बाळाचा सांभाळ करणार नाही, ती तुझे बाळ तुझ्या आई-वडिलांच्या घरी सोडणार आहे’’, असे म्हणाली. या ना त्या कारणावरून बाळाच्या आईचे मनपरिवर्तन करण्याचा प्रकार दोन दिवस सुरूच होता. एक दिवस वाहन खरेदीचा बॉण्ड पेपर करायचा आहे, तू सही कर म्हणत त्या बाळाच्या आईच्या सह्या घेतल्या आणि १ लाख २० हजार रुपये दिले. मायलेकी बाळ घेऊन गेल्या. दरम्यान, मला पैसे नको बाळ दे, म्हणत मातेने विचारणा केली असता, दलाल सीमाने तिच्या घरी बाळ असल्याचे सांगितले. त्यानंतर बाळाच्या आईने पोलिसांत धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.