छत्रपती संभाजीनगर

Crime News : तुझे बाळ दे, एक लाख रुपये देते; दलाल माय-लेकीने विकत घेतला नवजात शिशू, चौघांना अटक

Chhatrapati Sambhajinagar Infant Case: बाळाच्या आई-वडिलांनी पोलिस ठाणे गाठले; माय-लेकीसह तिघांविरुद्ध गंभीर प्रकरण दाखल
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सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर,: ‘तुझा नवरा दारू पितो, तू लेकराला कशी संभाळशील, माझी मुलगी बाळ विक्रीचा धंदा करते, तुझे बाळ दे तुला एक लाख रुपये देते’, असे म्हणत एका दलाल माय-लेकीने एका दांपत्याकडून एक लाख २० हजार रुपयांत एक महिना वयाच्या बाळाची (मुलगा) खरेदी केली. वाहन खरेदीच्या बॉण्डवर बाळाच्या आईची सही घेतली आणि तिच्या हातात १ लाख २० हजार रुपये दिले. त्यानंतर बाळाच्या आई-वडिलांनी पोलिसांत धाव घेत तक्रार दिली. महत्त्वाचे म्हणजे दलालांनी जास्त पैसे घेतले असावेत, आपल्याला केवळ १ लाख २० हजार दिले

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