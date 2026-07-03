Chhatrapati Sambhajinagar: जालना रस्त्यावर चाकूने भोसकून जीव घेतला; अनोळखी रिक्षाचालकाची मदत; पण आयुष्याचा प्रवास थांबला

छत्रपती संभाजीनगर: एका ४७ वर्षीय व्यक्तीवर अनोळखी व्यक्तींनी धारदार शस्त्राने वार केले. दरम्यान, रस्त्याने जाणाऱ्या एका रिक्षाचालकाने ११२ नंबर कॉल करून पोलिसांना माहिती देत मदत केली. पण, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. दोन) पहाटे तीनला आकाशवाणी परिसरात घडली. अब्दुल बासित हकीम खान (वय ४७, रा. कैसर कॉलनी) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंद झाला. पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतलेे..वाजेद खान हकीम खान (वय ३८, रा. फातेमानगर, हर्सूल) यांनी तक्रार दिली. त्यांचे मोठे भाऊ अब्दुल हे कैसर कॉलनीत राहत असून, स्क्रॅपचा व्यवसाय करत होते. प्राथमिकदृष्ट्या ही घटना लूटमारीच्या प्रयत्नातून घडल्याचा अंदाज आहे. घटना सीसीटीव्हीत कैद ही घटना परिसरातील सीसीटीव्हीत कैद झाली..Mumbai Heavy Rain : मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; वरळी, दादर, सायन, लोअर परळसह अनेक भाग जलमय, मध्य रेल्वे उशिराने.यात अब्दुल हे परिसरातील पंचम बारजवळील झाडाकडे जाताना दिसतात. तेथे दोन तरुण उभे असल्याचे दिसते. काही मिनिटांनी अब्दुल जालना रस्त्याच्या दिशेने धावताना दिसतात. त्याचवेळी त्यांच्या मांडीजवळ धारदार शस्त्राने वार करण्यात आला..मुलाला म्हणाले, ‘बसस्टँडवर ये!’घटनेच्या तासभर आधी त्यांनी मोठा मुलगा अरफात याला फोन करून बसस्थानकावर घेण्यासाठी येण्यास सांगितले होते. मात्र, दुचाकीत पेट्रोल नसल्याचे मुलाने सांगितल्यावर, ‘मीच येतो’ असे सांगून त्यांनी फोन ठेवला..Cyber Crime : कष्टाची कमाई क्षणात लंपास! मोबाईल ‘ॲक्सेस’ने खाती रिकामी; सायबर चोरट्यांचे पोलिसांपुढे आव्हान.मदतीसाठी आरडाओरडाहल्ला झाल्यानंतर अब्दुल मदतीसाठी जालना रस्त्याच्या दिशेने गेले. मात्र, पायावर वार झाल्याने काही पावले चालताच ते जागीच कोसळले. कोसळण्यापूर्वी त्यांनी मदतीसाठी हात दाखविल्याचे पाहून तेथून जाणारा एक रिक्षाचालक थांबला. मात्र, अब्दुल कोसळल्याने तो घाबरला. त्याने तातडीने ११२ क्रमांकावर फोन करून पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस घटनास्थळी आल्यानंतर त्यांनी रिक्षा थांबवून अब्दुल यांना उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.