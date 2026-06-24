Chhatrapati Sambhajinagar: अनेक मंत्र्यांशी संबंध, अन्न व नागरी पुरवठा विभागात नोकरी लावतो; तरुणाला २१ लाखांना गंडा

छत्रपती संभाजीनगर: 'माझे अनेक मंत्र्यांशी संबंध आहेत, तुला सरळसेवा भरतीअंतर्गत अन्न व नागरी पुरवठा विभागात निरीक्षकपदी नोकरी लावून देतो', अशी थाप मारत विद्युत विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्याला एकाने २१ लाख रुपयांचा गंडा घातला. ही घटना पाच जून ते २० जून २०२५ या १५ दिवसांत कॅनॉट प्लेस परिसरात घडली. याप्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात फसवणूक करणाऱ्या अभिषेक अजय सावरीकर (रा. मॉडर्न कॉलनी, पुणे) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..प्रकरणात संदीप काळुसे (वय ३१, रा. किनगाव राजा, जि. बुलढाणा) फिर्यादी आहेत. संशयित आरोपी अभिषेक याची २०२३ मध्ये एका कार्यक्रमात भेट झाली होती. दरम्यान, 'तुला पुरवठा निरीक्षक पदावर नोकरी लावून देतो. त्यासाठी २१ लाख रुपये दे', असे तो संदीपला म्हणाला..Pune Rain Update: मंगळवार रात्रीपासून पुणे भिजलं; अनेक रस्ते जलमय, 4 दिवस पावसाचा इशारा.संदीपला त्याने मोबाइलवर मंत्र्यांचे बनावट शिफारसपत्र, नियुक्ती आदेशही दाखविले. त्यानंतर अभिषेकने मागितल्यावरून संदीपने त्याच्या फोनपेवर एक लाख रुपयेपाठवले. त्यानंतर ५ जून आणि २० जून २०२४ रोजी कॅनॉट प्लेस परिसरातील महाराणा प्रताप उद्यान गेटसमोर आरोपीने संदीप यांच्याकडून दोन टप्प्यांत २० लाख रुपये रोख स्वीकारले..Monsoon Forecast Maharashtra : महाराष्ट्रातील ३२ जिल्ह्यात ३ दिवस पावसाचा इशारा, अरबी समुद्रात मॉन्सूनला पोषक हवामानाचा अंदाज.परीक्षेचा निकाल, पण नावच नाही !फसवणूक करताना पकडले जाऊ नये म्हणून अभिषेकने फिर्यादीला पुरवठा निरीक्षक पदाची परीक्षा देण्यास लावले. या परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर संदीपने यादी तपासली खरी; परंतु त्यात त्याचे नावच नव्हते. त्यामुळे आरोपीला त्याने पैशांची मागणी केली असता, अभिषेकने समाजकल्याण विभागाचा कनिष्ठ लिपिक पदाचा एक बनावट नियुक्ती आदेश दाखवून टाळाटाळ सुरू केली. तरीही पैशांसाठी तगादा लावल्याने, 'तुला माहीत नाही मी कोण आहे, तुला कुठेही गायब करून टाकीन', अशी धमकी त्याने दिली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच काळुसे यांनी सिडको पोलिस ठाणे गाठले. याचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक योगेश गायकवाड करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.