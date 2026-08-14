Chhatrapati Sambhajinagar Traffic Issue: पाइपलाइनच्या कामामुळे क्रांती चौक जाम; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने नागरिकांचे मोठे हाल

छत्रपती संभाजीनगर: क्रांती चौकात अनेक महिन्यांपासून जलवाहिनीला गळती लागल्याने महापालिकेने दुरुस्तीसाठी रस्ता खोदून ठेवल्याने काही तास नागरिकांना ट्रॅफिक जामचा त्रास सहन करावा लागला. गुरुवारी सायंकाळी उशिरा हे काम संपले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी (ता. १४) शहरात येत असून, क्रांती चौकात त्यांची तिरंगा यात्रा येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (ता. १३) जलवाहिनीची दुरुस्ती करण्यात आली. .क्रांती चौक परिसरातून जाणाऱ्या ३०० मिलिमिटर व्यासाच्या पाइपलाइनला गळती लागली होती. त्यातून पाणी थेट क्रांती चौकापर्यंत वाहत जात होते. पाइपलाइनची दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेने दोन-तीन महिन्यांपूर्वी खोदकाम केले; पण खड्डा तसाच सोडून देण्यात आला होता. खड्ड्यात कोणी पडून अपघात होऊ नये म्हणून बॅरिकेट लावण्यात आले होते. असे असले तरी या खड्ड्यामुळे दररोज वाहतुकीची कोंडी होत होती. मात्र, महापालिकेला त्याचे सोयरसुतक नव्हते..Nagpur Crime: मारण्यासाठी आलेल्या युवकाचाच खून;तिघांविरुद्ध गुन्हा.शुक्रवारी भाजपची शहरात तिरंगा यात्रा निघणार असून, यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी होणार आहेत. क्रांती चौकात यात्रेचा समारोप होणार आहे. त्यामुळे फुटलेल्या पाइपलाइनच्या पाण्याचा यात्रेला त्रास होऊ नये म्हणून महापालिकेने गुरुवारी दुपारी जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. .पूर्वी छोटा असलेला खड्डा मोठा करण्यात आला. त्यामुळे दूध डेअरी चौकातून रेल्वेस्टेशनकडे जाणारा रस्ता बंद करण्यात आला. त्यानंतर उड्डाणपूलावर ट्रॅफिक जाम झाली. हा प्रकार लक्षात येताच कामाच्या बाजूने रस्ता मोकळा करून देण्यात आल्याने नागरिकांना थोडासा दिलासा मिळाला. सायंकाळी हे काम संपले असून, खड्डा बुजविला जाईल, असे शहर अभियंता संजय कोंबडे यांनी सांगितले..Pune Accident : कात्रज चौकात PMPML बसचे ब्रेक फेल, चालकाचे नियंत्रण सुटले; ४ ते ५ वाहनांना धडक....सलग दुसऱ्या दिवशी कोंडीनागरिकांना क्रांती चौकात सलग दुसऱ्या दिवशी ट्रॅफिक जामचा त्रास सहन करावा लागला. बुधवारी उपवर्गीकरणाच्या विरोधात क्रांती चौकातून मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यामुळे दूध डेअरी चौक ते जिल्हा न्यायालय चौक अशी ट्रॅफिक जाम झाली. गुरुवारी महापालिकेच्या कामामुळे वाहतुकीच्या कोंडीला सामोर जावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.