छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Traffic Issue: पाइपलाइनच्या कामामुळे क्रांती चौक जाम; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने नागरिकांचे मोठे हाल

Pipeline Repair Triggers Traffic Jam at Kranti Chowk: क्रांती चौकातील जलवाहिनी दुरुस्तीच्या कामामुळे वाहतूक कोंडी झाली. रस्ता बंद केल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.
Chhatrapati Sambhajinagar Traffic Issue

Chhatrapati Sambhajinagar Traffic Issue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: क्रांती चौकात अनेक महिन्यांपासून जलवाहिनीला गळती लागल्याने महापालिकेने दुरुस्तीसाठी रस्ता खोदून ठेवल्याने काही तास नागरिकांना ट्रॅफिक जामचा त्रास सहन करावा लागला. गुरुवारी सायंकाळी उशिरा हे काम संपले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी (ता. १४) शहरात येत असून, क्रांती चौकात त्यांची तिरंगा यात्रा येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारी (ता. १३) जलवाहिनीची दुरुस्ती करण्यात आली.

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