छत्रपती संभाजीनगर

Sakal Pustak Mahotsav : साहित्य, प्रबोधनाची मराठवाड्याला परंपरा; `सकाळ`च्या पुस्तक महोत्सवाने मिळणार वाचन चळवळीला चालना

Marathwada Literature Tradition : मराठी भाषेचे मूळ मराठवाड्यात असून 'सकाळ'चा पुस्तक महोत्सव वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी मोलाचा ठरेल, असा विश्वास कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी व्यक्त केला आहे.
Sakal Pustak Mahotsav 2026

Sakal Pustak Mahotsav 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

‘‘अभिजात भाषा म्हणून माय मराठीला दोन वर्षांपूर्वी दर्जा मिळाला, ही आनंदाची गोष्ट आहे. मराठी भाषेतही अत्यंत समृद्ध लेखन झाले असून वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करणे गरजेचे आहे. तथापि, मराठी भाषेचे कुळ आणि मूळ शोधायचा प्रयत्न केला, तर ते मराठवाड्यातच आहे, याची प्रचिती येते. मराठवाड्याची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या अंबाजोगाई येथील आद्यकवी मुकुंदराज यांनी ‘विवेकसिंधू’ हा मराठीतील पहिला ग्रंथ आठशे वर्षांपूर्वी याच भागात लिहिला. तर वारकरी परंपरेचा पाया असणारे संत ज्ञानदेव हे पैठण जवळच्या आपेगावचे. नंतरच्या काळात संत नामदेव, संत रामदास, संत एकनाथ, गोरा कुंभार, महदंबा यांनी संतपरंपरेत मोलाची भर घातली.’’

डॉ. विजय फुलारी, कुलगुरू,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

Loading content, please wait...
Marathwada
marathi
Sakal
Book
Literature
Reading
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.