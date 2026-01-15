Sakal Pustak Mahotsav : साहित्य, प्रबोधनाची मराठवाड्याला परंपरा; `सकाळ`च्या पुस्तक महोत्सवाने मिळणार वाचन चळवळीला चालना

‘‘अभिजात भाषा म्हणून माय मराठीला दोन वर्षांपूर्वी दर्जा मिळाला, ही आनंदाची गोष्ट आहे. मराठी भाषेतही अत्यंत समृद्ध लेखन झाले असून वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करणे गरजेचे आहे. तथापि, मराठी भाषेचे कुळ आणि मूळ शोधायचा प्रयत्न केला, तर ते मराठवाड्यातच आहे, याची प्रचिती येते. मराठवाड्याची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या अंबाजोगाई येथील आद्यकवी मुकुंदराज यांनी ‘विवेकसिंधू’ हा मराठीतील पहिला ग्रंथ आठशे वर्षांपूर्वी याच भागात लिहिला. तर वारकरी परंपरेचा पाया असणारे संत ज्ञानदेव हे पैठण जवळच्या आपेगावचे. नंतरच्या काळात संत नामदेव, संत रामदास, संत एकनाथ, गोरा कुंभार, महदंबा यांनी संतपरंपरेत मोलाची भर घातली.’’डॉ. विजय फुलारी, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ.जगप्रसिद्ध वेरूळ-अजिंठा लेणी याच भागात आहे. सुफी संप्रदाय व महानुभावांनी प्रबोधनाचे मोठे कार्य केले. अशा या मराठवाड्यात अग्रगण्य दैनिक असलेल्या ‘सकाळ’ने पुस्तक महोत्सव आयोजित करण्याचे ठरविले, ही आनंदाची गोष्ट आहे. वाचन ही एक अमूल्य परंपरा आहे, जी आपल्या जीवनाला अर्थ देते. वाचनामुळे आपले ज्ञान वाढते, विचार शुद्ध होतात आणि व्यक्तिमत्त्व विकसित होते. वाचन संस्कृती ही एक सामाजिक परंपरा आहे, जी आपल्या समाजाला समृद्ध बनवते. वाचनामुळे नवीन विचारांची आणि दृष्टिकोनांची माहिती मिळते, ज्यामुळे आपले जीवन अधिक अर्थपूर्ण होते..अलीकडच्या काळात विद्यार्थ्यांचा स्क्रीनटाइम वाढला आहे. त्यामुळे स्टोरी टेल, किंडल, ई-बुकच्या माध्यमातूनदेखील पुस्तके उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. तरुणांना त्यांच्याच भाषेत ज्ञान-विज्ञान, तंत्रज्ञानासह जगातील बदलही सांगितले पाहिजे. अजूनही वाचनाची सवय लोप पावलेली नाही, हीच काय तेवढी समाधानाची गोष्ट आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्यावतीने दरवर्षी ग्रंथ प्रदर्शनाचे आयोजन केले जाते. .यंदाच्या वर्षीदेखील नॅशनल बुक ट्रस्टच्या सौजन्याने ग्रंथ प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार आहे. साडेचार लाख ग्रंथांचा समावेश असलेले सुसज्ज असे विद्यापीठाचे ग्रंथालय आहे. अलीकडच्या काळात ज्ञान स्त्रोत केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ग्रंथालयाचा विद्यार्थ्यांसह साहित्यप्रेमींनी आणि वाचकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मी करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.