Chhatrapati Sambhajinagar: महापालिकेचे अंदाजपत्रक ३,२०० कोटींवर!; स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत बजेट वाढीची शक्यता

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे बजेट अंतिम टप्प्यात असून, लेखा विभागातर्फे शेवटचा हात फिरविला जात आहे. यंदाचे अंदाजपत्रक तीन हजार २०० कोटींवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यात स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. sa.महापालिकेवर गेल्या साडेपाच वर्षांपासून प्रशासक होते. गतवर्षी तत्कालीन प्रशासक तथा विद्यमान आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी ३ हजार ८३ कोटी चाळीस लाख ९९ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण योजनासाठी १४८ कोटी ४२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती..नवीन आणि स्पीलओव्हरच्या कामांसाठी ६१८ कोटी ३१ रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ४८१ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या नवीन कामांचा देखील समावेश करण्यात होता. दरम्यान, ३१ मार्चपूर्वी बजेट सादर करणे बंधनकारक असल्याने दोन आठवड्यापासून लेखा विभागामार्फत अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी प्रत्येक विभागाकडून संभाव्य कामांची यादी मागविण्यात आली, तसेच नागरिकांना नावीन्यपूर्ण कामे सुचविण्याचे आवाहन करण्यात आले..त्यानुसार तयार करण्यात आलेले बजेट तब्बल तीन हजार २०० कोटींवर जाण्याची शक्यता सूत्रांनी सांगितली. लवकरच बजेट स्थायी समितीला सादर केले जात असून, स्थायी समिती त्यात आवश्यक सुधारणा करून सर्वसाधारण समितीला सादर करेल.त्यामुळे प्रशासनाने सादर केलेल्या बजेटमध्ये पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे..शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेने ८२२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यासोबत विविध शासकीय योजनांपोटी मिळणाऱ्या अनुदानाचा १५० कोटींच्या जुन्या (स्पील) कामांचा बजेटमध्ये समावेश असल्याने आकडा तीन हजार कोटींवर गेला.