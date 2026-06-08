Chhatrapati Sambhajinagar: मनपा कर्मचारी भरती रखडली; एजन्सींचा फायदा, बेरोजगारांची प्रतीक्षा, फेब्रुवारीमध्ये निघाली जाहिरात

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेतील नोकर भरतीसाठी २९ हजार बेरोजगारांनी शुल्कासह अर्ज भरले आहेत. मात्र, तीन महिने उलटूनही ही भरती प्रक्रिया रेंगाळत ठेवली आहे. याचा अप्रत्यक्ष फायदा हा कंत्राटी कर्मचारी पुरवणाऱ्या एजन्सींना होत असल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगारांकडून होत आहे..महापालिकेने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये २२२ पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. ही भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रशासनाने, शासनाने नेमून आयबीपीएस संस्थेशी करार करून वर्कऑर्डरही दिली आहे. अर्जासोबत खुल्या वर्गातील उमेदवारांना १ हजार रुपये, मागासवर्गीय उमेदवारांना ९०० रुपये शुल्क आकारले आहे..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.यामुळे शुल्कापोटी आयबीपीएसकडे तब्बल पावणे तीन कोटी रुपयेदेखील जमा झाले आहेत. मात्र, आता विविध कारणे देत ही भरती प्रक्रिया लांबवली जात आहे. महापालिकेने महाराणा एजन्सीचे काम बंद केल्यानंतर या एजन्सींकडील सुमारे १९०० कर्मचारी चार खासगी एजन्सी नियुक्त करून त्यांच्याकडे प्रत्येकी ४०० ते ४५० कर्मचारी वर्ग केलेले आहेत. या एजन्सींना काम सुरू करून काही महिनेच झाले आहेत..आता २२२ पदे भरल्यानंतर या एजन्सींकडील कंत्राटी कर्मचारी कमी होतील, त्यामुळे एजन्सींचे मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे प्रशासकीय भरती प्रक्रिया रेंगाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप बेरोजगारांकडून होत आहे..अजूनही तब्बल २२७३ पदे रिक्तआकृतिबंधानुसार शासनाने महापालिकेच्या ५२०४ पदांना मंजुरी दिली आहे. यातील २९३३ पदे भरण्यात आली असून उर्वरित २२७३ पदे अजूनही रिक्त आहेत. दुसरीकडे दरमहा २० ते २५ अधिकारी, कर्मचारी महापालिकेतून सेवानिवृत्त होत आहेत. महापालिकेत वर्ग १ ची १०८ पदे, वर्ग २ ची ९५ पदे रिक्त आहेत. तर वर्ग ३ ची ११६३ आणि वर्ग ४ ची ९०५ पदे भरलेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Maharashtra Monsoon Update : मॉन्सूनची कोकणात दमदार एन्ट्री! राज्यातील 'या' २६ जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट जारी.जुलैमध्ये लेखी परीक्षेचे नियोजनमहापालिकेने नियुक्त केलेल्या आयबीपीएस संस्थेने भरती प्रक्रिया राबविण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. साधारणतः जुलै महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात लेखी परीक्षा घेण्यात येईल, असे उपायुक्त अभय प्रामाणिक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.