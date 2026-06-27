Chhatrapati Sambhajinagar: एकाच व्यक्तीचे ७० आरटीआय अर्ज!; ‘नगर रचना’ विभागात गोंधळ

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेच्या नगर रचनासह विविध विभागांत माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर सुरू असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. त्यात सर्वाधिक अर्ज नगर रचना विभागात दाखल आहेत. गुरुवारी (ता. २५) सायंकाळी एका गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तीने कार्यालयात घुसून कर्मचाऱ्यांना धमकावत गोंधळ घातला. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने अखेर सुरक्षारक्षकांना पाचारण करावे लागले, त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने तेथून पळ काढला. .माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणणे हा असताना, काही कार्यकर्त्यांकडून गैरवापर सुरू असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेत अशा कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट झाला आहे..Panvel: पनवेलमधील व्हायरल व्हिडिओचे सत्य समोर; अंगणवाडी सेविकेने नव्हे तर आईनेच मुलीला मारहाण केल्याचे स्पष्ट.विशेष म्हणजे नगर रचना विभागातून मोठ्या बांधकाम परवानग्यांची माहिती मागविण्याची हौस अनेकांना सुटली आहे. वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती काढायची आणि त्यानंतर अधिकारी, संबंधित व्यवासायिकांना फोन करून त्रस्त केले जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..नगर रचना विभागात सध्या एकाच व्यक्तीने तब्बल ७० पेक्षा जास्त अर्ज दाखल केले आहेत. केवळ त्रुटी शोधण्याच्या उद्देशानेच हे अर्ज केले जात असल्याचे समोर येत आहे. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर, म्हणजेच सायंकाळी सहानंतर या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचा वावर विभागात वाढतो आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणण्याचे प्रकार घडतात..SARTHI Scheme : UPSC मध्ये 140 तर MPSC मध्ये 1200 विद्यार्थी यशस्वी; 'सारथी' संस्थेने मराठा तरुणांचे स्वप्न कसे केले साकार? CM फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं....यापूर्वी तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी अशा सर्व संशयास्पद माहिती अधिकार अर्जांचे रेकॉर्ड गोळा करून थेट तत्कालीन पोलिस आयुक्तांना चौकशीसाठी अधिकृत पत्र दिले होते. पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागताच हे कार्यकर्ते गायब झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.