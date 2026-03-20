Chhatrapati Sambhajinagar News: महापालिकेत दालनासाठी राजकीय टकराव; प्रत्येक पक्षाला हक्काची जागा हवी; भाजप, शिवसेना, ठाकरे सेनेसह इतर पक्षांचे गटनेते दालनासाठी मागणीवर

Municipal Hall Dispute in Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती सांभाजीनगर महापालिकेत भाजप, शिवसेना, ठाकरे सेना, एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी आणि इतर पक्षांनी गटनेत्यांसाठी दालनासाठी तगादा सुरू केला आहे. मर्यादित जागा, वाढता खर्च आणि प्रशासनासाठी होणारी अडचण यामुळे महापालिकेत दालनासाठी राजकीय टकराव वाढला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेत भाजपची सत्ता स्थापन होऊन एक महिना उलटला असताना आता प्रत्येक पक्षाला दालनासाठी हक्काची जागा हवी आहे. त्यामुळे महापौरांकडे दालनासाठी तगादा सुरू आहे. ज्या पक्षाचे पदाधिकारी नाहीत, त्या पक्षाला दालन देण्यासाठी महापौरांना कसरत करावी लागत असून, मुख्यालयात असलेली कमी जागा आणि दालनावर होणारा खर्च ही प्रशासनासाठी चिंतेची बाब आहे.

