Chhatrapati Sambhajinagar News: महापालिकेत दालनासाठी राजकीय टकराव; प्रत्येक पक्षाला हक्काची जागा हवी; भाजप, शिवसेना, ठाकरे सेनेसह इतर पक्षांचे गटनेते दालनासाठी मागणीवर

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेत भाजपची सत्ता स्थापन होऊन एक महिना उलटला असताना आता प्रत्येक पक्षाला दालनासाठी हक्काची जागा हवी आहे. त्यामुळे महापौरांकडे दालनासाठी तगादा सुरू आहे. ज्या पक्षाचे पदाधिकारी नाहीत, त्या पक्षाला दालन देण्यासाठी महापौरांना कसरत करावी लागत असून, मुख्यालयात असलेली कमी जागा आणि दालनावर होणारा खर्च ही प्रशासनासाठी चिंतेची बाब आहे..महापालिकेत भाजपचे ५७, एमआयएमचे ३३, शिवसेना १३, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा, वंचित बहुजन आघाडीचे ४ तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक नगरसेवक आहे. त्यानुसार गटांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. भाजप, शिवसेना आणि ठाकरे सेनेचा स्वतंत्र गट आहे. वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेसला सोबत घेऊन गट स्थापन केला आहे. भाजपकडे महापौर, स्थायी समिती सभापतीसह विषय समिती सभापतींची दालने आहेत.. शिवसेनेकडे उपमहापौर आणि एका विषय समिती सभापतीचे दालन आहे. उर्वरित पक्षांच्या नगरसेवकांनी बसावे कुठे? असा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रत्येक गटातर्फे दालनांची मागणी केली जात आहे. त्यात शिवसेनेचादेखील समावेश आहे. किशोर नागरे, अफसर खान यांच्यासह ठाकरेसेनेनेही दालन मिळावे, अशी मागणी केली. मात्र, महापालिका मुख्यालयात उपलब्ध जागा मर्यादित असल्याने नवीन दालने तयार करणे जिकिरीचे झाले आहे. .विशेषतः ज्या पक्षांचे अधिकृत पदाधिकारी नियुक्त झालेले नाहीत, त्या पक्षांनीही प्रतिष्ठेपोटी स्वतंत्र दालनाची मागणी केली आहे. नियमानुसार गटनेते आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना जागा देणे बंधनकारक असले, तरी छोट्या पक्षांच्या आग्रहामुळे महापौरांना सर्वांना सामावून घेताना मोठी कसरत करावी लागत आहे..नवीन दालन केवळ जागा देऊन चालत नाही, तर त्यासाठी लागणारे अलिशान फर्निचर, वातानुकूलित यंत्रणा आणि स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग लागतो. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. आधीच शहरातील पाणीपुरवठा योजना आणि विकासकामांसाठी निधीची गरज असताना, दालनांवर होणारा हा खर्च प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.