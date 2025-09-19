छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Municipal Election: प्रभाग रचनेचा अहवाल अखेर शासनाकडे; हरकती सूचनांच्या सुनावणीनंतर पालिकेने केल्या दुरुस्त्या

Municipal Elections 2025: महापालिकेने निवडणूक आधी तयार केलेल्या प्रभाग रचनेवर आलेल्या आक्षेपांनुसार दुरुस्ती करून अहवाल शासनाला सादर केला आहे. छाननीनंतर निवडणूक आयोगाला अहवाल पाठविला जाईल आणि अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होईल.
Chh. Sambhajinagar Municipal Election

Chh. Sambhajinagar Municipal Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यावर दाखल आक्षेपांवर सुनावणी घेतल्यानंतर महापालिकेने त्यात दुरुस्ती करत प्रभाग रचनेचा अहवाल गुरुवारी (ता. १८) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे सादर केला.

Loading content, please wait...
election
Aurangabad Municipal Corporation
Development
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com