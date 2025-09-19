Chh. Sambhajinagar Municipal Election: प्रभाग रचनेचा अहवाल अखेर शासनाकडे; हरकती सूचनांच्या सुनावणीनंतर पालिकेने केल्या दुरुस्त्या

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यावर दाखल आक्षेपांवर सुनावणी घेतल्यानंतर महापालिकेने त्यात दुरुस्ती करत प्रभाग रचनेचा अहवाल गुरुवारी (ता. १८) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे सादर केला. .त्याची छाननी करून शासन अहवाल निवडणूक आयोगाला पाठविणार असून, त्यानंतर प्रभाग रचनाअंतिम होईल. महापालिकेची रखडलेली निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर शासनासह निवडणूक आयोग कामाला लागला. .शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग याप्रमाणे २८ व तीन नगरसेवकांचा एक असे एकूण २९ प्रभागांची रचना करून ती नगर विकास विभागाला सादर केली होती. दरम्यान, प्रारूप प्रभाग रचनेच्या हद्दी, नकाशे महापालिकेच्या वेबसाइटवरून प्रसिद्ध करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने २२ ऑगस्टला दिले होते..२३ ऑगस्टपासून ४ सप्टेंबरपर्यंत त्यावर आक्षेप स्वीकारण्यात आले. या काळात ५५२ आक्षेप दाखल झाले. त्यावर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. अनेक प्रभागांच्या हद्दी आणि नकाशांमध्ये तफावत असून, काही प्रभागांची लांबी जास्त आहे, यासह इतर आक्षेप घेण्यात आले होते. आक्षेपांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्या आदेशानुसार पडताळणी करण्यात आली..Municipal Ward Structure : प्रारूप प्रभाग रचनेला किंचीत विलंब; शनिवारपर्यंत पाहावी लागू शकते वाट.१० टीमने सादर केलेल्या अहवालानुसार प्रशासकांनी त्यात सुधारणा केली. त्यानंतर गुरुवारी महापालिका अधिकाऱ्यांनी मुंबईत जाऊन नगर विकास विभागाकडे अहवाल सादर केला. महापालिकेने सादर केलेल्या प्रभाग रचनेची छाननी करून शासन तो निवडणूक आयोगाला सादर करेल. त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध होईल, असे सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.