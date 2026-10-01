छत्रपती संभाजीनगर

Chha. Sambhajinagar Drought : दुष्काळानं माझा लेक न्येला... त्याची राख बगून काळीज फाटतं हो ; आत्महत्या केलेल्या तरुण शेतकऱ्याच्या मातेची काळीज पिळवटून टाकणारी भावना

Chhatrapati Sambhajinagar Farmer Crisis, Drought Impact, Vijay Bachate — छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील मुरूमखेडा येथील विजय बचाटे यांनी सोयाबीन, मिरची आणि मका पिकवला; मात्र पिकातून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर २८ सप्टेंबरला त्यांनी विषारी औषध प्राशन केले
A drought-hit farm in Murumkheda, Chhatrapati Sambhajinagar, highlighting the agricultural crisis faced by the farmer family

A drought-hit farm in Murumkheda, Chhatrapati Sambhajinagar, highlighting the agricultural crisis faced by the farmer family

esakal

सुषेन जाधव
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छत्रपती संभाजीनगर: ‘‘कर्ज काढून, हातउसनं करून सोयाबीन पेरलं, मल्चिंगवर मिरची बी लावली, मका पिरली. मह्या पोराचा शेतीवर लय जीव; पण पेरलेल्या पिकातलं हातात काही आलं नाही, उलट दुष्काळानं माझा लेक नेला! जिथं सोयाबीन हुतं, तिथंच लेकाला अग्नी दिला. आता त्याची राख उडती आन त्ये बगून काळीज फाटत जातं हो...

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