Chha. Sambhajinagar Drought : दुष्काळानं माझा लेक न्येला... त्याची राख बगून काळीज फाटतं हो ; आत्महत्या केलेल्या तरुण शेतकऱ्याच्या मातेची काळीज पिळवटून टाकणारी भावना

छत्रपती संभाजीनगर: ‘‘कर्ज काढून, हातउसनं करून सोयाबीन पेरलं, मल्चिंगवर मिरची बी लावली, मका पिरली. मह्या पोराचा शेतीवर लय जीव; पण पेरलेल्या पिकातलं हातात काही आलं नाही, उलट दुष्काळानं माझा लेक नेला! जिथं सोयाबीन हुतं, तिथंच लेकाला अग्नी दिला. आता त्याची राख उडती आन त्ये बगून काळीज फाटत जातं हो... .आत्महत्या केलेल्या एका तरुण शेतकऱ्याच्या आईने व्यक्त केलेली ही भावना कुणाचंही काळीज पिळवटून टाकणारी आहे. ‘सकाळ’ने प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन केलेल्या पाहणीत दुष्काळाची दाहकता किती खोलवर गेली आहे, याचे भयाण वास्तव दिसून आले. विजय गोविंदराव बचाटे (वय ३६, रा. मुरूमखेडा, ता.जि. छत्रपती संभाजीनगर) यांनी २८ सप्टेंबरच्या सायंकाळी विषारी औषध प्राशन करून जीवन संपवलं. त्यांच्या घरी, शेतात जाऊन शिवार बघितलं, तेव्हा त्यांची आई जिजाबाई यांनी अश्रूंना वाट करून देत शेतकऱ्यांची प्रातिनिधिक व्यथाच मांडली..दुपारी बाराच्या सुमारास दुधडमार्गे मुरूमखेड्यात पोचलो. तिथून तीन-साडेतीन किलोमीटवरच्या डोंगराच्या पायथ्याशी धुळधाणीत वळणंवळणं घेत अखेर त्यांच्या घरी गेलो. घरी गेलो तेव्हा आठ-दहा पत्र्याच्या घरासमोर विजय यांच्या आईसोबत वाडीवस्तीवरील बायका बसलेल्या होत्या, तर दुसऱ्या चार-पाच बायांनी विजय यांच्या पत्नी कासाबाई यांना दवाखान्यात नेलं होतं. घरासमोर जाताच त्यांच्या आईने पुन्हा हंबरडा फोडला. जिजाबाईंशी बोलून काही अंतर निघाल्यानंतर सोबतच्या ग्रामस्थांनी रस्त्यात एक क्रूझर थांबवली आणि मला सांगितलं, विजय यांच्या पत्नीला दवाखान्यातून आणलंय बघा. तेव्हा कासाबाईंशी बोलण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांना शब्दच फुटत नव्हते. .लेकाला अग्नी दिल्याची राख उडते...घरापासून अवघ्या १००-२०० मीटर अंतरावर मृत विजय यांना अग्नी दिला आहे. उन्हाळ्यासारख्या रखरखत्या उन्हात, वारा सुटला की राख उडून अंगणापर्यंत येते, तेव्हा माझं काळीज फाटून जातं, अशी भावना जिजाबाईंनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, ज्या शेतात विजय यांना अग्नी दिला होता, त्याच शेतात सोयाबीन पेरणी केली होती. त्यात काहीच आलं नाही, म्हणून सोयाबीन काढून टाकले. बाजूलाच पाण्याअभावी सुकलेली मका आहे. त्याच्याच दुसऱ्या बांधालगत मल्चिंग अंथरून महागडी औषधं, खत वापरून मिरची लावली होती. आता विहिरीला पाणी नाही आणि पाऊसही नाही. त्यामुळे फुलोऱ्यातील मिरचीने माना टाकल्या आहेत.कर्जाचा डोंगर, बॅंकेचा तगादाजिजाबाईंनी सांगितले की, ‘एका मल्टिस्टेटचं पाच लाखांचं कर्ज विजयच्या नावावर होतं. त्याचा बोजा सातबाऱ्यावर चढवलेला होता. बॅंकेच्या नोटिसा लेकाला येत होत्या, हातउसन्या पैशांचं देणं होतं. ट्रॅक्टरचाही हप्ता, त्यातच मिरचीनेही माना टाकल्या, मकाही वाळून गेली. सोयाबीन तर काढून फेकून द्यावं लागलं. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा या विवंचनेतून विजय यांनी २८ सप्टेंबरच्या सायंकाळी विषारी औषध पिऊन जीवन संपवलं. घरालगतच्या शेतात औषध प्राशन केले आणि त्रास होऊ लागल्यानंतर ते घरी आले आणि पाणी मागितले..पोरकं झालेल्या लेकरांना शब्दही फुटेनाविजय बचाटे यांचा विठ्ठल हा मुलगा आठवीत, तर मुलगी लक्ष्मी सातवीत शिकते. बचाटे यांच्या घरी गेलो, तेव्हा ही दोन्ही लेकरं आजीला बिलगून बसलेली होती. ‘वडिलांनी आत्महत्या केलीय, म्हणून गावातली लोकं आल्ती’ इतकंच त्यांना माहिती आहे. शेती, नापिकी, कर्जाचा डोंगर याचा अंदाजही नसलेल्या या लेकरांचं आयुष्य धुसर झाल्याची भावना गावकऱ्यांनी व्यक्त केली. दोन्ही लेकरांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा विठ्ठल याने ‘वडील मला शेवटचं म्हणले, मला येकदा पाणी दी....’ ‘इतकंच आमचं शेवटचं बोलणं झालं होतं’ असं म्हणून विठ्ठल मटकन खाली बसला, तो मी निघेपर्यंत उठलाच नाही. मुलगी लक्ष्मीला वडील गेल्याचा इतका शॉक बसला आहे, की तिला एकही शब्द बोलता आला नव्हता..मृत बचाटे यांचे गट नं. ४०५ मध्ये ०.८४ इतके क्षेत्र आहे. घटनेचा सविस्तर पंचनामा, अहवालासह इतर माहिती एकत्रित जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळेल. ही प्रक्रिया तत्काळ करत आहोत. शेतकऱ्यांनी खचून जाऊन असे टोकाचे पाऊल उचलू नये.- रीना राठोड, तलाठी, दुधड सजा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.