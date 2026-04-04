Chhatrapati Sambhajinagar: नव्या २९ रेल्वेत संभाजीनगर नाही!;दक्षिण-मध्य रेल्वेचा पुन्हा अन्याय; सिकंदराबाद, काचीगुडा, तिरुपतीवर भर

छत्रपती संभाजीनगर: दक्षिण मध्य रेल्वेने नुकत्याच २७ नवीन रेल्वे नियमित करण्यासह एकूण २९ नवीन रेल्वे सेवांची घोषणा केली. मात्र, या यादीत छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी एकही नवीन रेल्वे नाही..रेल्वे बोर्डाने १ एप्रिलला जारी केलेल्या २९ रेल्वेच्या यादीत अनेक विशेष रेल्वे नियमित केल्या. यात सिकंदराबाद, काचीगुडा, तिरुपती आणि विशाखापट्टणम या भागांवर भर देण्यात आला. मराठवाड्यातील केवळ नांदेड आणि जालना या शहरांना काही अंशी दिलासा मिळाला. पण, पर्यटनाची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरला डावलण्यात आले..प्रतिनिधी गप्प का?शहरातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतानाही दक्षिण मध्य रेल्वेकडून मिळणारी वागणूक दुजाभावाची आहे. या अन्यायावर शहरातील लोकप्रतिनिधी आणि 'कारभारी' कधी आवाज उठवणार, असा सवाल आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत. केवळ कागदोपत्री आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्षात रेल्वे रुळावर धावण्याची गरज आहे..पिटलाइनचे घोंगडे भिजतचछत्रपती संभाजीनगरमध्ये पिटलाइनचे काम पूर्ण होऊन अडीच वर्षे उलटली. मात्र, रेल्वे प्रशासन काही ना काही कारणे काढून ती कार्यान्वित करण्यास टाळाटाळ करत आहे. जोपर्यंत पिटलाइन पूर्ण क्षमतेने सुरू होत नाही, तोपर्यंत शहरातून नवीन रेल्वे सुटणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याचे सांगितले जाते.."जवळपास अडीच वर्षे होऊनही संभाजीनगरची पिटलाइन सुरू करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. शहरासाठी औद्योगिक, व्यापारी आणि पर्यटनदृष्ट्या रेल्वे सुरू करणे गरजेचे आहे. पिटलाइन लवकरात लवकर सुरू करून नागपूर, बंगळूर, गोवा-केरळ, अहमदाबाद, जोधपूर, उदयपूर, अयोध्या, गोरखपूर आदी शहरांसाठी सेवा सुरू कराव्यात."— स्वानंद सोळंके, मराठवाडा रेल्वे कृती समिती.मराठवाड्यातील नवीन रेल्वे बदलनांदेड-तिरुचनूर (१७६३३/३४) : साप्ताहिकवरून आता नियमित धावणार.तिरुपती-अकोला (१७४२९/३०) : ही रेल्वे नांदेड, पूर्णा, हिंगोलीमार्गे धावणार आहे.नांदेड-धर्मावरम (१७६३५/३६) : साप्ताहिक म्हणून मंजुरी. आठवड्यात एकदा धावणाररायचूर-नांदेड एक्स्प्रेस : जालन्यापर्यंत विस्तार.जालना-तिरुचनूर (१७६३७/३८) : आता नियमित. परभणी, परळी, लातूर रोडमार्गे धावेल.पूर्णा-जालना-नांदेड डेमू (७७६२३/२४) : या नवीन डेमू सेवेला मंजुरी. प्रवाशांना मिळणार दिलासा.प्रमुख मागण्याअहमदाबाद, जोधपूर आणि सुरत यांसारख्या व्यापारी शहरांशी थेट संपर्क आवश्यक.जागतिक वारसा असलेल्या शहरातून दक्षिण भारतासाठी (बंगळूर, गोवा-केरळ) गाड्यांची गरज.अयोध्या आणि गोरखपूरसाठी रेल्वे सेवा हवी.नागपूरसाठी रेल्वे कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता.