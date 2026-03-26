Chh. Sambhajinagar: तेल कंपन्यांचा ‘नो क्रेडिट’ निर्णय; शहरात पेट्रोलटंचाईची भीती, पंपांवर पॅनिक वातावरण

छत्रपती संभाजीनगर : आजपर्यंत एकाही वाहनधारकाला पेट्रोल, डिझेल उधारीवर मिळालेले नाही. आधी पैसे दिल्याशिवाय इंधन तेल वाहनात टाकलेच जात नाही. असे असताना एवढी वर्षे पेट्रोलपंप चालकांनी तेल कंपन्यांकडून स्वतःसाठी उधारीची सुविधा उपभोगली..'क्रेडिट'च्या सुविधेवर पेट्रोल-डिझेल उधारीवर घेतले आणि वाहनधारकांना ते रोख पैसे घेऊनच दिले. आता तेल कंपन्यांनी क्रेडिट सुविधा बंद करताच काही पेट्रोल पंप ड्राय होऊ लागले आहेत. परिणामी, पंपांवर वाहनधारकांच्या मध्यरात्री बारानंतरही रांगा लागत आहेत...त्यामुळे क्रेडिट सुविधा पूर्ववत करण्यासाठी पेट्रोल पंप चालकांनीच नागरिकांना पॅनिक करण्याची ही स्थिती निर्माण केल्याची शंका आता वाहनधारकांना यायला लागली आहे. त्यांच्यावर कोण आणि कधी कारवाई करणार, असा प्रश्नही संतप्त वाहनधारक विचारत आहेत..शहरातील एका पेट्रोल पंपचालकाने सांगितले, की तेल कंपन्यांकडून आम्हाला क्रेडिटवर इंधन मिळत होते. कंपन्या आधी पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा करायच्या आणि त्यानंतर ठरावीक कालावधीत आम्ही पंपचालक त्याचे पैसे भरत असू. मात्र, आता कंपन्यांनी ही सुविधा पूर्णपणे बंद केली. या निर्णयाला युद्धाच्या स्थितीची किनार असल्याचे सांगितले गेले. 'आधी पैसे भरा आणि मगच इंधन घ्या' असा पवित्रा तेल कंपन्यांनी घेतला आहे. यातून आमच्या आर्थिक नियोजनात अडचणी येत आहेत..दरम्यान, क्रेडिट सुविधा बंद झाल्याचा परिणाम शहरातील पंपांवरील इंधन पुरवठ्यावर होऊ लागला आहे. काही मालक-चालक 'पेट्रोलचा स्टॉक नाही', असे फलक लावून मोकळे होत आहेत. सर्वच पेट्रोल पंपचालक असा प्रकार करीत नसले, तरी काहीजण हा मार्ग अवलंबू लागले आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये पॅनिक स्थिती निर्माण होत आहे..यातून इतर पंपांवर रांगा लागत आहेत. तिथेही सर्वांना पेट्रोल मिळेल, याची शाश्वती नाही. ही बाब केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच इंधन तेल कंपन्यांच्या लक्षात आल्याने असा प्रकार करणाऱ्या पंपचालकांवर कठोर कारवाईची तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती तेल कंपनीच्या एका वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याने दिली. जिल्हा प्रशासनही कारवाईची पावले उचलणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..कलेक्टर साहेब, 'हे' पंप ताब्यात घेण्याची हिंमत दाखवा उधारीची सवय लागलेले पेट्रोल पंपचालक आता 'ड्राय'चा खेळ खेळू लागले आहेत. त्यातून सर्वसामान्य वाहनधारकांना रात्री अपरात्री रांगेत उभे राहून हाल सोसावे लागत आहेत. उधारी पुन्हा सुरू होण्यासाठी पंप बंद ठेवत असाल, कमी साठा मागवत असाल, वाहनधारकांवर दबाव निर्माण करून नाहक त्रास देत असाल, तर जिल्ह्याच्या प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनीच असे पंप ताब्यात घ्यावेत, अशी रोखठोक मागणी आता वाहनधारक करीत आहेत. मध्यरात्री आम्हाला रांगेत राहावे लागते, काहींना तर लहान बाळांनाही सोबत आणावे लागते, तरी पेट्रोल, डिझेल मिळेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे अशा पंपचालकांना धडा शिकवण्याची गरज असल्याचे मतही संतप्त वाहनधारकांमधून व्यक्त होत आहे.