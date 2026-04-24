Chhatrapati Sambhajinagar: साडेचार टन प्लॅस्टिक जप्त; मनपाची ३ विक्रेत्यांवर कारवाई; प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेने सलग दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी (ता.२३) प्रतिबंधित प्लॅस्टिकचा साठा करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई केली. पथकाने शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या अंगुरीबाग व मोतीकारंजात छापा टाकत साडेचार टन (४६३० किलो) प्लॅस्टिक जप्त केले..महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या पथकाने छापा मारला तेव्हा अंगुरीबाग व मोतीकारंजा येथील गंगवाल प्लॅस्टिक, एस.के. प्लॅस्टिक संजय आसाराम कटार, एस.पी. प्लॅस्टिक या तीन दुकानदारांकडे प्रतिबंधित प्लॅस्टिकचा मोठा साठा आढळला..पथकाने कारवाई करून प्रत्येकी २५ हजार रुपयांप्रमाणे ७५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. तसेच, त्यांच्या दुकानातील जवळपास ४ हजार ६३० किलो सिंगल यूज प्लॅस्टिक जप्त केले. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या कारवाईत जवळपास १० टनांपेक्षा (१० हजार किलो) अधिक प्रतिबंधित प्लॅस्टिक महापालिकेने जप्त करून त्याची विल्हेवाट लावली..या विक्रेत्यांची शहरात विविध ठिकाणी असलेली दुकाने, गोदाम, ट्रान्स्पोर्ट कंपन्या आदी ठिकाणे शोधून काढून तेथील संपूर्ण प्रतिबंधित प्लॅस्टिक महापालिकेने कारवाईदरम्यान जप्त केले. सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी कारवाई केल्याबद्दल महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये, विरोधी पक्षनेते अब्दुल समीर सय्यद यांनी पथकातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले..उपायुक्त तथा घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक आयुक्त रमेश मोरे, नागरी मित्र पथक कर्मचारी देविदास सुसर, बालाजी साबळे, सुवर्णसिंग परदेशी, जनार्दन सांगळे, संतोष बनकर, किशन निकम, ज्ञानेश्वर पाटील यांच्यासह पथकाने ही कारवाई केली.