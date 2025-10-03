अडीच वर्षांपूर्वी विवाह, पतीसह सासरच्यांकडून छळ; पोलिसाच्या पत्नीनं तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेत संपवलं जीवन, दिरानं रुग्णालयात नेलं, पण...

अंमलदाराच्या पत्नी सबा समीर शेख हिने तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या केली.पती व सासरच्या मंडळींकडून छळ होत असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला.बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची नातेवाईकांची मागणी.छत्रपती संभाजीनगर : पती व सासरकडील मंडळींच्या छळाला कंटाळून पोलिस अंमलदाराच्या पत्नीने (Police Officer Wife) तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारत आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना छत्रपती संभाजीनगर पोलिस (Chhatrapati Sambhajinagar Police) आयुक्तालयातील वसाहतीत गुरुवारी सकाळी घडली. या घटनेनंतर मृत महिलेच्या नातेवाइकांनी थेट पोलिस ठाण्यात धाव घेत पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. घटनेमुळे पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे..मृत महिलेची ओळखमृत महिलेचे नाव सबा समीर शेख (वय २१, रा. आय ब्लॉक, पोलिस आयुक्तालय इमारत) असे आहे. तिचा पती समीर शेख हा शहर पोलिस दलात कार्यरत असून सध्या जिन्सी पोलिस ठाण्यातील विशेष शाखेत अंमलदार म्हणून काम पाहतो..विवाहानंतर छळ सुरूमिळालेल्या माहितीनुसार, अडीच वर्षांपूर्वी सबा व समीर यांचा विवाह झाला होता. सुरुवातीला समीरने चांगली वागणूक दिली; मात्र काही दिवसांतच सबावर छळ सुरू झाला. वाढत्या त्रासाला कंटाळून सबा माहेरी गेली होती. त्यानंतर दोन्ही कुटुंबीयांच्या मध्यस्थीने तिला सासरी परत पाठवण्यात आले. परंतु, समीरने तिच्यावर वेगवेगळ्या बंधनांचा भडिमार सुरूच ठेवला, त्यामुळे सबा मानसिक त्रासाला कंटाळली होती..'तुम्हाला I Love Modi म्हटलं तर चालतं, मग I Love Mohammad म्हटलं तर वाद का?' ओवेसींचा थेट सवाल, मोदींसह RSS वर जोरदार निशाणा.सबाला दिरानं रुग्णालयात नेलं, पण...गुरुवारी सकाळी सुमारे ११ वाजता सबाने इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेतली. गंभीर जखमी झालेल्या सबाला दिराने तातडीने चिस्त्या चौकातील रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान दुपारी साडेतीनच्या सुमारास डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. त्यानंतर मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी घाटी रुग्णालयात हलवण्यात आला..नातेवाईकांचा तीव्र संतापसबा मृत्यूची बातमी समजताच नातेवाईक मोठ्या संख्येने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दाखल झाले. त्यांनी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात धाव घेत पती व सासरच्या मंडळींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पुढील तपास सुरू केला आहे..FAQs :प्र.१: सबा शेखने आत्महत्या का केली?उत्तर : पती व सासरच्या मंडळींकडून होत असलेल्या छळामुळे आत्महत्या केली.प्र.२: आत्महत्या कुठे घडली?उत्तर : छत्रपती संभाजीनगर येथील पोलिस आयुक्तालयाच्या वसाहतीत.प्र.३: पुढील कारवाई कोण करत आहे?उत्तर : बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.