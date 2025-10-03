छत्रपती संभाजीनगर

अडीच वर्षांपूर्वी विवाह, पतीसह सासरच्यांकडून छळ; पोलिसाच्या पत्नीनं तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेत संपवलं जीवन, दिरानं रुग्णालयात नेलं, पण...

Chhatrapati Sambhajinagar police officer’s wife ends life after harassment : छत्रपती संभाजीनगर येथे पोलिस अंमलदाराच्या पत्नीने सासरच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. या घटनेने पोलिस दलात खळबळ उडालीये.
सकाळ डिजिटल टीम
  1. अंमलदाराच्या पत्नी सबा समीर शेख हिने तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या केली.

  2. पती व सासरच्या मंडळींकडून छळ होत असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला.

  3. बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची नातेवाईकांची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर : पती व सासरकडील मंडळींच्या छळाला कंटाळून पोलिस अंमलदाराच्या पत्नीने (Police Officer Wife) तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारत आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना छत्रपती संभाजीनगर पोलिस (Chhatrapati Sambhajinagar Police) आयुक्तालयातील वसाहतीत गुरुवारी सकाळी घडली. या घटनेनंतर मृत महिलेच्या नातेवाइकांनी थेट पोलिस ठाण्यात धाव घेत पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. घटनेमुळे पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे.

