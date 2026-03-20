Chhtrapati Sambhajinagar: वादळी पावसामुळे शहर अंधारात; ३०० महावितरण कर्मचारी रात्रभर दुरुस्तीवर

छत्रपती संभाजीनगर: शहरासह परिसरात झालेल्या जोरदार वादळी पावसाने महावितरणच्या यंत्रणेची दाणादाण उडवली. अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटून वीज वाहिन्यांवर पडल्याने ट्रान्सफॉर्मर आणि फिडर बंद पडले. याचा मोठा फटका बसून वाळूजपासून ते हर्सूलपर्यंत आणि नक्षत्रवाडीपर्यंतच्या सुमारे ७० टक्के शहरात गुरुवारी (ता. १९) रात्री अंधार होता..वादळाचा वेग प्रचंड असल्याने शहरातील हर्सूल, जाधववाडी, सिडको (एन-१ ते एन-९), हडको (एन-११ ते एन-१३) या भागात वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला होता. याशिवाय चिकलठाणा, रामनगर, मुकुंदवाडी, दिल्लीगेट, शहागंज, गुलमंडी, औरंगपुरा, क्रांती चौक, उस्मानपुरा, रेल्वेस्टेशन परिसर, बसस्थानक परिसर, मिलकॉर्नर, छावणी, भावसिंगपुरा, नंदनवन कॉलनी, पडेगाव, पैठण रोडवर नक्षत्रवाडी, कांचनवाडी आणि संपूर्ण परिसर तसेच वाळूज महानगर असा सत्तर टक्के भागात काळोख पसरला होता. .अनेक ठिकाणी उच्च दाब वाहिनीचे इन्सुलेटर फुटले, तर काही ठिकाणी चक्क विद्युत खांब वाकले आणि विद्युत वाहिन्यांवर झाडाच्या फांद्या कोसळल्याने तारा जमिनीवर कोसळल्या. यामुळे महावितरणचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. .रात्रीत आणि पावसातच दुरुस्ती कामाला सुरवात करण्यात आली. अगोदर लाइनवर, ट्रान्सफॉर्मरमध्ये किंवा विविध यंत्रणेत असलेला फॉल्ट शोधणे त्यानंतर त्याची दुरुस्ती करणे असे दिव्य कर्मचारी पार पाडत होते. अनेक वेळा तर काम सुरू झाल्यानंतर पुन्हा मधूनमधून पाऊस कोसळत होता.. मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे ३०० अधिकारी-कर्मचारी आणि कंत्राटदारांचे १०० कामगार रात्रभर फिल्डवर होते. रात्री १२ पर्यंत मुख्य वाहिन्यांचा पुरवठा सुरळीत करण्यात यश आले, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अंतर्गत भागातील बिघाड दुरुस्त करण्यात आले. अधीक्षक अभियंता मनीष ठाकरे, कार्यकारी अभियंता प्रसाद महतोले, महेंद्र देशमुख यांच्यासह प्रत्येक विभागाचे उपअभियंता, शाखा अभियंता, लाइनमन आणि कर्मचाऱ्यांनी विद्युत पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी परिश्रम घेतले.