Chhtrapati Sambhajinagar: वादळी पावसामुळे शहर अंधारात; ३०० महावितरण कर्मचारी रात्रभर दुरुस्तीवर

Severe Storm Causes Citywide Power Outage: छत्रपती सांभाजीनगर शहरासह परिसरात वादळी पावसामुळे विद्युत वाहिन्यांचा मोठा फटका बसला आणि सुमारे ७० टक्के भाग अंधारात गेला.महावितरणचे ३०० कर्मचारी रात्रभर युद्धपातळीवर दुरुस्ती करत रात्रीतच वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला.
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: शहरासह परिसरात झालेल्या जोरदार वादळी पावसाने महावितरणच्या यंत्रणेची दाणादाण उडवली. अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटून वीज वाहिन्यांवर पडल्याने ट्रान्सफॉर्मर आणि फिडर बंद पडले. याचा मोठा फटका बसून वाळूजपासून ते हर्सूलपर्यंत आणि नक्षत्रवाडीपर्यंतच्या सुमारे ७० टक्के शहरात गुरुवारी (ता. १९) रात्री अंधार होता.

