Chhatrapati Sambhajinagar: पावसाची संमिश्र कृपादृष्टी; खरिपातील पिकांना नवसंजीवनी; वेताळवाडी धरण ‘ओव्हरफ्लो’

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्ह्यात गुरुवारी (ता. ३०) पावसाने सर्वदूर हजेरी लावली. मात्र, या पावसामुळे जिल्ह्याच्या विविध भागांत संमिश्र चित्र पाहायला मिळत आहे. एकीकडे पैठण, लोहगाव आणि विहामांडवा परिसरात पिकांना जीवदान मिळाल्याने शेतकरी सुखावला आहे..तर, सोयगाव आणि गल्लेबोरगाव परिसरात अतिवृष्टीचे रूप घेतल्याने पिके पाण्याखाली जाऊन शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले आहे. पावसाळी वातावरणामुळे म्हैसमाळच्या निसर्गसौंदर्यात भर पडली असून पर्यटकांची पावले तिकडे वळू लागली आहेत..Khadakwasla Dam Water Discharge : पुणेकरांनो सावधान! दुपारी 12 वाजता खडकवासल्यातून 22,880 क्युसेकने विसर्ग; मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा, धरणाच्या साखळीत 'मुसळधार'.पैठण शहरात जनजीवन विस्कळितपैठण: शहर व तालुक्यात गुरुवारी दिवसभर मुसळधार पाऊस झाला. यामुळे शहरातील सखल भागांत आणि गल्लोगल्ली पाणी साचून जनजीवन विस्कळित झाले; मात्र खरिपातील कापूस, तूर पिकांना मोठा दिलासा मिळाला. दुसरीकडे, जुलै महिन्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे जायकवाडीतील नाथसागर धरणातील जून महिन्यातील पावसाची तूट भरून निघाली आहे..Shehzad Poonawalla Resignation : पंतप्रधान मोदींचे कट्टर समर्थक शहजाद पूनावाला यांचा भाजपचा राजीनामा; राष्ट्रीय प्रवक्त्याने पक्ष का सोडला?.नाशिक जिल्ह्यातील मुसळधार पावसामुळे गोदावरी नदीला आलेल्या पुराचा थेट लाभ नाथसागर धरणाला झाला असून, पाणीसाठ्याने ७० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. धरणातील वाढलेल्या साठ्यामुळे खरिपाबरोबरच रब्बी हंगामालाही मोठा आधार मिळणार असून, यंदा धरण पूर्ण क्षमतेने भरेल अशी आशा आहे, अशी प्रतिक्रिया विलास पहाडे (प्रगतिशील शेतकरी, टाकळी अंबड) यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.