Chhatrapati Sambhajinagar: वाहनचोरीच्या टोळ्यांचा पर्दाफाश ; केली ११ संशयितांना अटक, चोरीच्या ३३ दुचाकी जप्त

छत्रपती संभाजीनगर: गाढेपिंपळगाव येथून चोरीला गेलेल्या एका दुचाकीच्या तपासातून माग काढत ग्रामीण पोलिसांनी वाहनचोरीच्या तीन टोळ्यांचा पर्दाफाश केला. ११ आरोपींना अटक करत, त्यांच्याकडून ३३ चोरीच्या दुचाकी व सुमारे १६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. .विरगाव, चिकलठाणा आणि एमआयडीसी पैठण पोलिसांनी स्वतंत्र तपास करत वाहनचोरांच्या तीन टोळ्यांपर्यंत मजल मारली. विरगाव पोलिसांनी सर्वाधिक १९ दुचाकी, चिकलठाणा पोलिसांनी ८ तर एमआयडीसी पैठण पोलिसांनी ६ दुचाकी जप्त केल्या..Low Pressure Area Bay of Bengal : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार, चार दिवसात पुन्हा पाऊस सक्रिय होणार; ढगफुटीसदृश पावसाची शक्यता.या कारवाईत होंडा शाईन, पल्सर, प्लॅटिना, स्प्लेंडर, एचएफ डिलक्स, अॅक्टिव्हा, युनिकॉर्न, बुलेट आदी वाहनांचा समावेश आहे. या तपासातून विरगाव, वैजापूर, सिल्लोड, चिकलठाणा, शिवूर, पैठण, देवगाव रंगारी, छावणी, सातारा, सिटी चौक, सिडको, वेदांतनगर तसेच श्रीरामपूर परिसरातील वाहनचोरीचे अनेक गुन्हे उघड झाले..चेसिस, इंजिन क्रमांक घासलेवाहनांची ओळख पटू नये म्हणून आरोपींनी अनेक दुचाकींचे चेसिस आणि इंजिन क्रमांक घासून टाकले होते. मात्र तांत्रिक तपास, सीसीटीएनएस प्रणाली, आरटीओ अभिलेख, वाहनांचे मॉडेल, रंग आणि इतर वैशिष्ट्यांच्या आधारे पोलिसांनी प्रत्येक वाहनाची अचूक ओळख पटवली. विरगाव पोलिसांनी एका आरोपीला अटक करून १९ चोरीच्या दुचाकी जप्त केल्या. चिकलठाणा पोलिसांनी तीन आरोपींकडून ८ दुचाकी हस्तगत केल्या, तर एमआयडीसी पैठण पोलिसांनी सात आरोपींना अटक करून ६ दुचाकी जप्त केल्या. तिन्ही कारवायांमध्ये एकूण ११ आरोपी जेरबंद झाले असून, १६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला आहे..FIFA World Cup 2026: फ्रान्सच्या भक्कम बचावाला भेदण्यासाठी स्पेनला काय करावे लागेल? ऑलिव्हर काह्न यांनी सांगितला प्लॅन."वाहन चोरीचा गुन्हा केवळ चोरी पुरता मर्यादित नसून, त्यामागील संपूर्ण गुन्हेगारी साखळी उद्ध्वस्त करण्यावर ग्रामीण पोलिसांचा भर आहे. प्रत्येक प्रकरणाचा सखोल तपास करून आरोपींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल."— प्रकाश जाधव, पोलिस अधीक्षक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.