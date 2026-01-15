छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Book Festival : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १७ जानेवारीपासून पुस्तकांचा महाकुंभ; 'सकाळ'चा भव्य पुस्तक महोत्सव!

Sakal Pustak Mahotsav 2026 : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १७ ते २० जानेवारी दरम्यान 'सकाळ पुस्तक महोत्सव' रंगणार असून यात पुस्तक खरेदीसह नामवंत कलाकारांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम रसिकांना विनामूल्य अनुभवता येणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : ‘सकाळ’, छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेतर्फे येथे १७ ते २० जानेवारीदरम्यान ‘सकाळ पुस्तक महोत्सव’ होणार असून त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. या महोत्सवात असंख्य पुस्तकांचे भांडार तर असेलच शिवाय खुला मंच, खुले कविसंमेलन, निमंत्रितांचे कविसंमेलन, कवयित्रींचे संमेलन, कथाकथन, परिसंवाद आदी कार्यक्रमांचीही मेजवानी मिळेल.

