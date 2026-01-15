Chh. Sambhajinagar Book Festival : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १७ जानेवारीपासून पुस्तकांचा महाकुंभ; 'सकाळ'चा भव्य पुस्तक महोत्सव!

छत्रपती संभाजीनगर : ‘सकाळ’, छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेतर्फे येथे १७ ते २० जानेवारीदरम्यान ‘सकाळ पुस्तक महोत्सव’ होणार असून त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. या महोत्सवात असंख्य पुस्तकांचे भांडार तर असेलच शिवाय खुला मंच, खुले कविसंमेलन, निमंत्रितांचे कविसंमेलन, कवयित्रींचे संमेलन, कथाकथन, परिसंवाद आदी कार्यक्रमांचीही मेजवानी मिळेल. .मराठवाड्याला समृद्ध साहित्य परंपरा असून ती अधिक वृद्धिंगत व्हावी, प्रस्थापित साहित्यिकांचे नवोदित साहित्यिकांना मार्गदर्शन मिळावे, रसिकांना कथा, कवितांचे रसग्रहण करता यावे, आवडत्या पुस्तकांची खरेदी करता यावी, यासाठी हा उपक्रम आहे. वाचकांच्या जीवनसमृद्धीसाठी ‘सकाळ’ गेली ९३ वर्षे सातत्याने कार्य करीत आहे. हा महोत्सव या परंपरेला पुढे घेऊन जाणार आहे. वाचन संस्कृती खेडोपाडी, गावागावांत, घराघरांत पोचवण्यासाठी ‘सकाळ’ने हा उपक्रम हाती घेतला असून या सुवर्णसंधीचा लाभ राज्यातील प्रकाशक, पुस्तक विक्रेत्यांना होणार आहे. ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी यांची प्रमुख उपस्थिती असेल..Marathi Literature : 'श्यामची आई' ते प्रगल्भ कविता: वाचनाने समृद्ध झालेलं एक अष्टपैलू आयुष्य.ग्रंथविक्रीसाठी उत्कृष्ट व्यासपीठप्रकाशनांना एकाच छताखाली मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शन व विक्रीसाठी हा महोत्सव एक उत्कृष्ट व्यासपीठ ठरणार आहे. महोत्सवानिमित्त शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, ग्रंथालये व विविध स्वयंसेवी संस्थांसोबत संपर्क साधण्यात आला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी, शिक्षक, वाचक व अभ्यासक महोत्सवाला भेट देतील व पुस्तके खरेदी करतील. ‘सकाळ’, ‘साम टीव्ही’, डिजिटल आणि सोशल मीडियाद्वारे प्रचार, मिळणारी प्रसिद्धी, छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचा सहभाग, जिल्ह्यातील प्रतिष्ठित संस्था, व्यक्ती यांच्या सहकार्याने ‘सकाळ पुस्तक महोत्सवा’ला प्रचंड प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला..कधी? कुठे? काय?पुस्तक महोत्सव कालावधी १७ ते २० जानेवारी २०२६पुस्तक महोत्सवाची वेळ सकाळी १० ते सायंकाळी ६स्थळ ः सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था, औरंगपुरा..रसिकांसाठी खास आकर्षणमहोत्सवात १७ जानेवारीला ‘मोहोर’ ग्रुपतर्फे ‘गम का खजाना’ हा कार्यक्रम होईल. गझल, शायरी आणि कव्वालीची ही उच्च दर्जाची मैफल रंगेल. १८ जानेवारीला बर्वा मनोरंजन मंडळीतर्फे ‘लाभले आम्हास भाग्य’ हा बहारदार सांस्कृतिक कार्यक्रम होईल. या आनंद इंगळे, पुष्कर श्रोत्री, अजित परब, मृण्ययी देशपांडे, गौतमी देशपांडे आणि सुनील बर्वे या कलावंतांचे नाट्य, नृत्य, संगीत आणि अभिनयाचा सुरेख मिलाफ अनुभवायला मिळणार आहे..सांस्कृतिक समृद्धीचा मंचमहोत्सवातील खुल्या मंचावर स्टॅँडअप कॉमेडियनन, वादक, गायक, व्यंगचित्रकार, चित्रकारांना कला सादर करता येणार आहे. यात मराठवाड्यातील कलावंत भाग घेऊ शकतात. सर्व भागीदार संस्थांच्या सहभागामुळे हा महोत्सव वाचनसंस्कृती वृद्धीचा, लेखक-वाचक संवादाचा, सांस्कृतिक समृद्धीचा एक महत्त्वाचा मंच ठरेल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला..अनेक स्टॉल, व्यासपीठहीया महोत्सवात येणाऱ्या वाचकांना अधिक सोयीस्कर, आनंददायी वातावरण मिळावे, पुस्तक विक्रेते, प्रकाशकांना व्यवसाय वाढीस मदत होईल, याची संपूर्ण काळजी घेतली जात आहे. शंभराहून अधिक स्टॉल, सांस्कृतिक स्टेज, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, चर्चासत्रे, लेखक गप्पा, पुस्तक प्रकाशन सोहळे होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.