Chhatrapati Sambhajinagar: बावनकुळे साहेब, तुमच्या पत्राला तरी किंमत आहे का?; सातबाऱ्यावर प्लाॅटची नोंद करण्यासाठी काॅमन मॅनचे वर्षभरापासून हेलपाटे

छत्रपती संभाजीनगर: ‘माझ्या प्लाॅटची सातबाऱ्यावर नोंद घेण्यासाठी जानेवारी २०२५ पासून तीन तलाठ्यांकडे अर्ज दिले. काम झाले नाही. त्यांनंतर जिल्हाधिकारी, अपर तहसीलदार यांना सर्व कागदपत्रे दिली. पण काम झाले नाही. त्यानंतर अपर तहसीलदारांना १७ वेळा ई-मेल केले. .महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ई-मेलमध्ये सीसी ठेवले. अपर तहसीलदारांनी तर काही दखल घेतली नाही. मात्र, अखेर मंत्र्यांनीच दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भात पत्राने विचारणा केली. तरीही पुढे काहीच झाले नाही.’ साध्या एका नोंदीसाठी एवढा खटाटोप करूनही हाती निराशाच आलेले मंगेश अरविंद भगुरकर हतबल शब्दांत आपली व्यथा सांगत होते..मात्र, या प्रकारामुळे खुद्द महसूलमंत्र्यांकडूनसुद्धा ही ढिम्म यंत्रणा हालत नसल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या पत्रालाच महसूल आणि जिल्हा प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना काय भोग भोगावे लागत असतील, याकडे मंत्री आता तरी लक्ष देणार का? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.शहरातील बीड बायपास परिसरात राहणारे मंगेश भगुरकर यांनी सांगितले की, ‘माझा गट क्र. ११६ मध्ये दीड हजार स्क्वेअर फुटांचा प्लॉट आहे. या प्लॉटची सातबाऱ्यावर नोंद घेण्यासाठी जानेवारी २०२५ रोजी तत्कालीन तलाठ्यांकडे अर्ज दिला होता. त्यांनी काम केले नाही. दरम्यान, लाचलुचपतच्या कारवाईत ते अडकल्याने दुसऱ्या तलाठ्याकडे अर्ज दिला..Chhatrapati Sambhajinagar: पाऊस... रस्ते ओले होतील एवढा!; मराठवाड्यात सर्वदूर दमदार बरसण्याची प्रतीक्षाच.त्यांनीही अर्जावर काहीच केले नाही. काही दिवसांतच तेही तलाठी लाचलुचपतच्या कारवाईत अडकले. तिसऱ्या तलाठ्याकडे अर्ज दिला असून एक वर्ष झाले. मात्र, अद्यापही कार्यवाही होत नाही. मार्च २०२६ मध्ये जिल्हाधिकारी, अपर तहसीलदार, तलाठी यांनाही सर्व कागदपत्रे दिली. एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान अपर तहसीलदारांसह महसूलमंत्र्यांना १७ वेळा ई-मेल केले. त्यानंतर महसूलमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्राने विचारणा केली; परंतु पुढे काहीही झाले नाही.’.डिजिटल कारभाराच्या नुसत्या गप्पाच...!सरकार एकीकडे डिजिटल कारभार, ई-ऑफिसच्या गप्पा करते. वास्तवात सर्वसामान्यांनी आपल्या कामांसाठी कार्यालयात कितीही चकरा मारल्या किंवा ऑनलाइन पद्धतीने कितीही पाठपुरावा केला, तरी महसूल प्रशासन त्याला काय किंमत देते, हे वरील उदाहरणावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे केवळ डिजिटल कारभाराच्या गप्पा न करता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिक तसेच, संवेदनशीलपणे सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.v.Amravati: बालपणापासून लैंगिक शोषण, लग्नानंतरही संबंध ठेवत घटस्फोट घ्यायला लावला; महिलेचे महाराजावर गंभीर आरोप.नागरिकांना आवाहनतलाठ्याला पैसे दिल्याशिवाय एकही काम होत नाही, याचा अनुभव अनेकांना आहे. यासाठी `सकाळने `कुठेय तलाठी?` ही रोखठोक वृत्तमालिका सुरू केली आहे. तलाठी, त्याने वसुलीसाठी ठेवलेल्या डमीकडून आलेला कटू अनुभव, एखादा प्रसंग याविषयी सविस्तर लिहून `सकाळ`कडे पाठवावा.सुषेन जाधव ८०५५२९५२५२ । उद्धव काकडे ७५०७१७०६६०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.