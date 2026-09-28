Chha Sambhajinagar Heat : पारा पस्तीशीपार; यंदा हिवाळाही सौम्य; ३५.८ अंशांची नोंद; सप्टेंबरचा उच्चांक, दिवसा उन्हाच्या झळा आणि रात्री उकाडा

छत्रपती संभाजीनगर, : सप्टेंबरअखेर शहरात उन्हाचा चटका वाढला असून, रविवारी (ता. २७) कमाल तापमानाने पस्तीशी ओलांडत ३५.८ अंश सेल्सिअसची नोंद केली. मागील १० वर्षांतील सप्टेंबरच्या कमाल तापमानाचा हा उच्चांक ठरला आहे. गारव्याची चाहूल लागण्याऐवजी उन्हाच्या झळा जाणवत असल्याने, यंदाचा हिवाळाही तुलनेने सौम्य राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या (आयएमडी) गेल्या १० वर्षांच्या नोंदीनुसार, यापूर्वी सप्टेंबरमधील सर्वाधिक तापमान १३ सप्टेंबर २०१७ ला ३४ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले होते. रविवारी नोंदवलेले तापमान त्यापेक्षा १.८ अंशांनी अधिक आहे. रविवारी किमान तापमान २१.८ अंश सेल्सिअस राहिले. यापूर्वी २०१७ मध्ये ३४ अंश, २०२४ मध्ये ३३.९ अंश, २०१८ मध्ये ३३.५ अंश, २०१५ मध्ये ३३.४ अंश, तर २०१४ मध्ये ३३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती..वर्ष १९८७ मधील विक्रम कायमसप्टेंबर महिन्यातील शहराचे सर्वकालीन उच्चांकी कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअस आहे. हे तापमान २६ सप्टेंबर १९८७ ला नोंदवले गेले होते. रविवारी नोंदवलेले ३५.८ अंश तापमान या विक्रमापेक्षा १.२ अंशांनी कमी असल्याने, १९८७ चा सर्वकालीन उच्चांक अद्याप कायम आहे..गारवा कुठे हरवला?एरवी सप्टेंबरअखेरीस वातावरणात गारवा जाणवण्यास सुरवात होते; पण, ऑक्टोबरच्या मध्यात काही दिवस उन्हाचे चटके बसतात. नंतर महिनाअखेर किंवा दिवाळीच्या आसपास गारवा वाढतो. मात्र, यंदा ही तीव्रता कमी राहण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये कमाल तापमान ३० ते ३५ अंशांदरम्यान राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला. कमी दाबाच्या पट्ट्याचा प्रभाव कमी झाल्याने राज्यातील पाऊस ओसरला आहे. तरीही मराठवाड्यातील धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड आणि परभणी या जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस (सुमारे १ मिमी) होऊ शकतो. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एक ते दोन मिमी पावसाची शक्यता असली, तरी कमाल तापमान वाढण्याचा अंदाज आहे..एल निनो’सह पर्यावरणीय ऱ्हासाचा फटकाज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांच्या मते, सध्याच्या तापमानवाढीवर ‘एल निनो’चा प्रभाव आहे. मात्र, केवळ या एका घटकाला जबाबदार धरता येणार नाही. वाढती जंगलतोड आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळेदेखील ही स्थिती निर्माण झाली आहे. येत्या काळात उन्हाची तीव्रता कायम राहू शकते.कमी दाबाच्या पट्ट्याचा प्रभाव कमी होताच पाऊस ओसरला आहे. मराठवाड्यात काही ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता असली, तरी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात कमाल तापमान वाढेल. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळातही उष्णतेचा प्रभाव जाणवू शकतो.- डॉ. रामचंद्र साबळे, ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.