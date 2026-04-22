Chhatrapati Sambhajinagar Crime : छत्रपती संभाजीनगर हादरले! माझ्या पतीचा नाद सोड, म्हणत तंबी, मनात राग धरून प्रियकराच्या पत्नीचाच तिने काटा काढला

छत्रपती संभाजीनगर : पती सोबतच्या अनैतिक संबंधातून पत्नीने संबंधित महिलेला तंबी देत माझ्या नवऱ्याचा नाद सोड म्हणत खडसावले. याचाच राग मनात ठेवून प्रियकराच्या पत्नीची थेट घरात घुसून चाकूने हत्या केल्याचा भयंकर प्रकार समोर आला आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या बजाजनगर भागातील या थरारक घटनेने संपूर्ण शहर हादरले आहे. यात हल्ला झालेल्या प्रियकराच्या पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला आहे..छत्रपती संभाजीनगर शहरातील बाजाजनगरमध्ये एका महिलेने दुसऱ्या महिलेची घरात घुसून हत्या केली. आरोपी महिला चाकू घेऊन सदर महिलेच्या घरात घुसली होती. तिने अचानक हल्ला करत प्रियकराच्या पत्नीवर चाकूने सपासप वार केले. यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली आहे. ही घटना बजाजनगरमधील साई श्रद्धा पार्कमध्ये घडला..विशेष म्हणजे हल्लेखोर महिला देखील याच पार्कमध्ये राहते. घटनास्थळावरून एक पिस्तुलही पोलीसांना सापडल्याची माहिती आहे. आरोपी महिला थेट पीडितेच्या घरात शिरली आणि तिच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करत गंभीर जखमी केले. हल्ला अत्यंत क्रूर पद्धतीने करण्यात आली असून या हल्ल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ देखील समाज माध्यमांवर समोर आले आहेत..घटनेची माहिती मिळताच वाळूज एमआयडीसी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपी महिलेला ताब्यात घेतले. झटापटी दरम्यान आरोपी महिला किरकोळ जखमी झाली असून तिला उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रेम प्रकरणाच्या वादातून महिलेकडून ही हत्या करण्यात आली आहे. मृत महिलेचा पती आणि आरोपी महिलेमध्ये प्रेमसंबंध होते. यातून दोघींमध्ये खटके उडाले होते. मृत महिलेने आरोपी महिलेला तंबी दिली होती. हाच राग मनात धरून आरोपी महिलेने प्रियकराच्या पत्नीची घरात घुसून हत्या केली. या घटनेचा अधिक तपास वाळूज एमआयडीसी पोलीस करत आहेत.