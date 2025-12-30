छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : एक कोटीच्या खंडणीसाठी व्यापाऱ्याचा निर्घृण खून; चाळीसगाव घाटात फेकला मृतदेह

Silod Grain Merchant Kidnapped for Ransom : बोदवड येथील भुसार व्यापारी तुकाराम गव्हाणे यांचे अपहरण करून एक कोटींची खंडणी मागत निर्घृण हत्या करण्यात आली.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : बोदवड (ता. सिल्लोड) येथील भुसार मालाचे व्यापारी तुकाराम माधवराव गव्हाणे (वय ५५) यांचे अपहरण करून एक कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी करीत त्यांचा निर्घृण खून (Maharashtra Ransom Killing) केल्याची घटना सोमवारी (ता.२९) समोर आली. ते शनिवारी (ता.२७) रात्रीपासून बेपत्ता होते.

