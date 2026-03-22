Chhatrapati Sambhajinagar: सायफनने नहरांना दिला आधुनिक ठसा; कॉफर डॅम फोडण्याची गरज नाही!

छत्रपती संभाजीनगर: शहराच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २०० एमएलडी पाणी घेण्यासाठी गुढी पाडव्याला गुरुवारी (ता. १९) एक टप्पा पूर्ण झाला. नाथसागरातील उपसा विहिरीत (जॅकवेल) पाणी घेण्यासाठी सायफन पद्धतीचा वापर करण्यात आला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ऐतिहासिक वारसा अन् आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम करत या प्रणालीचा प्रयोग यशस्वी केला. त्यामुळे उपसा विहिरीभोवती तयार करण्यात आलेला कॉफर डॅम (मातीचा बंधारा) फोडण्यापूर्वी पाण्याची चाचणी घेता आली. तथापि, प्रत्यक्ष नळाला पाणी येण्यासाठी किती दिवस लागतील, हा प्रश्न कायम आहे. .शहराच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या नव्या २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेने १९ मार्चला एक टप्पा पूर्ण केला आहे. पाणी योजनेतील अनेक अडथळे पार करत जॅकवेलमध्ये पाणी घेण्यात प्रशासनाला यश आले. जॅकवेलचे काम अद्याप शंभर टक्के पूर्ण झालेले नाही. हे काम पूर्ण करून त्यावर पूर्ण क्षमतेचे पंपगृह उभारण्यासाठी मोठा कालावधी लागणार आहे. पाणी योजनेच्या डिझाइननुसार जॅकवेलचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कॉफर डॅम हटवून त्यात पाणी घेणे अपेक्षित होते..पण, शहराची पाण्याची निकड पाहता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांनी पुढाकार घेत 'सायफन' या प्राचीन पण अत्यंत विश्वासार्ह तंत्रज्ञानाचा वापर केला. या प्रणालीमुळे कॉफर डॅम कायम ठेवूनही पाण्याचा उपसा करणे शक्य झाले. पलांडे यांनी 'सायफन' पद्धतीचा अभ्यास करून या प्रकल्पाला दिशा दिली. कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) तुषार टेकवडे यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली अकोला येथील महावीर हायड्रो प्रोजेक्ट या एजन्सीने हे तांत्रिक काम कौशल्याने पूर्ण केले. त्यामुळे शहराला वाढीव २०० एमएलडी पाणी लवकर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..वारशाला आधुनिक जोडछत्रपती संभाजीनगर शहराला पाणीपुरवठ्याची मोठी परंपरा लाभलेली आहे. मलिक अंबर यांनी शहरासाठी उभारलेली नहर प्रणाली आजही कौतुकाचा विषय आहे. त्याच ऐतिहासिक वारशाला साजेसा असा आधुनिक अभियांत्रिकीचा नवा अध्याय या 'सायफन' प्रणालीच्या रूपाने लिहिला जात आहे. इ.स. पूर्व १५०० च्या सुमारास इजिप्तमध्ये वापरल्या गेलेल्या या तंत्राला आधुनिक विज्ञानाची जोड देऊन शहराचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी वापरण्यात आले..वैज्ञानिक पद्धतसायफन पद्धतीत गुरुत्वाकर्षण आणि वातावरणीय दाबाचा वापर केला जातो. यात पंपाच्या मदतीशिवाय पाणी किंवा इतर द्रव उंचावरून (उदा. जलाशयातून) दुसऱ्या कमी उंचीवरील ठिकाणी वाहून नेले जाते. ही एक वैज्ञानिक प्रक्रिया आहे. यामध्ये उलटा यू आकाराचा पाइप वापरला जातो, त्याद्वारेच द्रव जास्त उंचीवरून अडथळा पार करून कमी उंचीवर नेला जातो..मुख्य वैशिष्ट्येपाणी वाहून नेण्यासाठी मुख्य स्रोत हा नेहमी अंतिम ठिकाणापेक्षा उंचावर असावा लागतो. (उदा. नाथसागर वर आणि जॅकवेल कमी उंचीवर आहे.)सुरवातीला पाइपमध्ये पाणी वा द्रव भरून प्रवाह सुरू करावा लागतो, त्यानंतर गुरुत्वाकर्षणामुळे तो अखंड सुरू राहतो.जेव्हा पाइपचे एक टोक उंचावरील पाण्यात आणि दुसरे टोक खाली असते, तेव्हा हवेच्या दाबामुळे आणि गुरुत्वाकर्षणामुळे पाणी नळीतून, पाइपमधून वर चढते आणि उंचावरून खाली येते.शेततळ्यातून पाणी उपसणे, वाहनांमधून पेट्रोल काढणे किंवा फ्लश सिस्टीममध्ये याचा वापर होतो.या पद्धतीत कोणत्याही बाह्य शक्तीची (उदा. वीज, पंप) गरज लागत नाही..राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांपैकी एकटाटा भिलाई प्लांट आणि महाबळेश्वर पाणीपुरवठा योजनेनंतर, अशा मोठ्या योजनेसाठी राबवण्यात आलेले हे राज्यातील महत्त्वाचे सायफन मॉडेल मानले जात आहे. ही प्रणाली उभारली नसती, तर पाणी उपलब्ध होण्यासाठी आणखी एक वर्ष वाट पाहावी लागली असती. मात्र, आता योजनेच्या पुढील कामांना मोठा गती मिळणार आहे.