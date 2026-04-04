Chhatrapati Sambhajinagar: बोलार्डच्या नावाने कोट्यवधींची ‘खिळेबंदी’!; ‘लेफ्ट टर्न’वरील प्रयोग फसला ; उरल्या फक्त आठवणी

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात सायकल ट्रॅक तयार करण्यासाठी व लेफ्ट टर्न मोकळे राहावेत यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहराच्या प्रमुख रस्त्यांवर हजारो 'बोलार्ड' (प्लॅस्टिकचे खांब) बसवण्यात आले. .त्यासाठी सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. पण, अवघ्या पाच वर्षांत बोलार्ड रस्त्यावरून गायब झाले असून, अनेक ठिकाणी फक्त त्यासाठी लावण्यात आलेले नट-बोल्ट शिल्लक आहेत. त्याचाही त्रास वाहनचालकांना सहन करावा लागत आहे..स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या सायकल ट्रॅकसाठी सुमारे अडीच ते तीन कोटी रुपये खर्च करून प्लॅस्टिकचे बोलार्ड खरेदी करण्यात आले होते. हे बोलार्ड मुख्य रस्त्यावर लावण्यात आले. महागडे बोलार्ड त्यावेळी चर्चेत होते. विशेष म्हणजे, या बोलार्डसची गुणवत्ता अत्यंत निकृष्ट असल्याचे कालांतराने उघड झाले..अवघ्या सहा महिन्यांतच शेकडो बोलार्डस निखळले आहेत, तर अनेक ठिकाणी ते वाकडे होऊन रस्त्यावर आले. रात्रीच्या वेळी दुचाकीस्वारांना हे खांब दिसत नसल्याने अनेक छोटे-मोठे अपघात घडले. त्यामुळे कामातून शहराचे सौंदर्य वाढण्याऐवजी विद्रुपीकरणच जास्त झाले आहे. बोलार्ड खरेदी पारदर्शकपणे झालेली नसल्याचेही समोर आले. श्रीकांत यांनी फाइल सादर करण्याचे आदेश दिले असता, ती कोणाकडे आहे? याची माहिती त्यावेळी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांकडे नव्हती. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले, पण पुढे या चौकशीचे काय झाले हे अद्याप समोर आलेले नाही..चक्क दुभाजकासाठी वापर केल्याचा प्रकारमहागड्या बोलार्डच्या सुरस कथा त्यावेळी चर्चेत होत्या. दुसरीकडे बोलार्डचा अनियंत्रित वापर करण्यात आला. काही रस्त्यावर थेट दुभाजक म्हणून बोलार्ड लावण्यात आले. सुरवातीला चकचकीत वाटणारे बोलार्ड नंतर रस्त्यावर विद्रुपीकरणाचे कारण ठरले. काही ठिकाणी खरडून बोलार्ड काढून टाकावे लागले. त्यामुळे स्मार्ट सिटीला नामुष्कीला सामोरे जावे लागले.