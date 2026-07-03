Chhatrapati Sambhajinagar: स्मार्ट सिटीचा दावा चिखलात; कंत्राटदारांनी कोट्यवधींचे रस्ते फोडले, नागरिकांना खड्ड्यात सोडले

छत्रपती संभाजीनगर: पावसाळा सुरू होताच शहराच्या विविध भागांतील रस्त्यांवर चिखलच चिखल झाला. ‘स्मार्ट सिटी’चा गवगवा चिखलात फसला असून, रस्त्यांची अवस्था खेड्यापेक्षाही वाईट झाली. राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेला निधी, महापालिका फंड आणि स्मार्ट सिटीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करून गुळगुळीत करण्यात आलेल्या रस्त्यांची पाणीपुरवठा, ड्रेनेज योजनेच्या कामासाठी फोडाफोडी करण्यात आली. हे रस्ते पूर्ववत करण्याची कंत्राटदाराची जबाबदारी असताना महापालिकेच्या आशीर्वादाने कंत्राटदारचे ‘कल्याण’, तर नागरिकांचे हाल सुरू आहेत. महापालिका आयुक्त अमोल येडगे मात्र केबिनमध्ये बसून नागरिकांची कसरत पाहत आहेत. .शहर परिसरातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये अनेक नामांकित कंपन्यांनी मुहूर्तमेढ रोवली असून, आगामी पाच-दहा वर्षांतील मेट्रो सिटी म्हणून छत्रपती संभाजीनगरची वाटचाल सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची शहराला गरज असताना शहराचे पाय मात्र खोलात जात आहेत. अनेक वर्षे खड्ड्यांचे शहर अशी कुप्रसिद्धी छत्रपती संभाजीनगर शहराला मिळाली होती..त्यातून बाहेर पडण्यासाठी १० ते १५ वर्षांचा वेळ गेला. महापालिकेने स्वनिधीसह राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेले रस्ते अनुदान तसेच स्मार्ट सिटीतून ३१७ कोटी रुपये खर्च करून रस्ते गुळगुळीत केले. त्याला आमदार-खासदार निधीचा आधार मिळाला. पण, पाणीपुरवठा योजना व ड्रेनेजलाइनच्या कामासाठी या रस्त्यांचा जेसीबीच्या मदतीने चक्काचूर करण्यात आला. नव्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत १,९०० किलोमीटरची पाइपलाइन टाकण्यात येणार असून, आतापर्यंत १,३०० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा कंत्राटदाराने केला..२,७४० कोटी रुपयांच्या योजनेत फोडलेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी १० लाख क्युबिक मीटरची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद केव्हाच संपली असून, फोडलेल्या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी आणखी ११५ कोटी रुपयांची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे. सहा महिन्यांपासून यावर निर्णय होत नसल्यामुळे फोडलेले रस्ते चिखलात हरवले आहेत. अशीच अवस्था ड्रेनेजलाइनमुळे फोडलेल्या रस्त्यांची आहे.महापालिकेने शहरातील चार विधानसभा मतदारसंघांत ८६१ कोटी रुपयांच्या ड्रेनेज प्रकल्पांची कामे शासन निधीतून हाती घेतली. त्यासाठीही सातारा-देवळाईसह पडेगाव, मिटमिटा, हर्सूल, चिकलठाण्यासह इतर भागात १,१०० किलोमीटरपैकी ६०० किलोमीटरची कामे करण्यात आली. त्यासाठी फोडण्यात आलेल्या रस्त्यांची कामे करण्यात आलेली नसल्यामुळे पावसाळा सुरू होताच नागरिकांचे चिखलामुळे हाल सुरू झाले..सिडको ते जयभवानीनगर रस्त्याची घसरगुंडीसिडको चौक ते जयभवानीनगर रस्ता पाणी योजनेच्या कामासाठी फोडण्यात आला. पाऊस होताच सिडको चौकात घसरगुंडी निर्माण होते. त्यामुळे वाहतुकीच्या कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. सहा महिन्यांपूर्वी फोडलेल्या रस्त्याचे काम होणार कधी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..चिखलामुळे हजारो नागरिकांची घरकोंडीयंदा पाऊस उशिराने आला. आतापर्यंत फक्त दोनच मोठे पाऊस झालेले आहेत. त्यातच सर्वत्र चिखल झाला. अजून पावसाळा बाकी आहे. या दोन पावसांत बीड बायपास, नारेगाव, सातारा-देवळाई, मुकुंदवाडी रेल्वेस्टेशन परिसरातील हजारो नागरिकांना घराबाहेर पडणे अवघड झाले आहे. त्यांची जणू घरकोंडीच झाली आहे. असे हाल होणार हेे माहिती असनाही मनपाने काहीच केले नाही..स्मार्ट रस्त्याला नाल्याचे स्वरूपरेल्वे गेट नंबर ५६ मधून बीड बायपासकडे जाणारा रस्ता स्मार्ट सिटीतून सिमेंटचा करण्यात आला आहे. पण हा रस्ता सध्या चिखलात हरवला. सिडकोतून जयभवानीनगर मार्गे बीडबायपासकडे जाणार हा सर्वांत जवळचा रस्ता असल्याने नागरिक या रस्त्याच्या वापर करतात. पण, पाऊस पडताच या रस्त्याला नाल्याचे स्वरूप येते. स्मार्ट सिटीचा हा रस्ता हास्यास्पद ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.