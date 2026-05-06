Chhatrapati Sambhajinagar: स्टील दरवाढीचा उलट परिणाम;मागणी घटल्याने दर घसरले, विक्रीत २५ टक्के घट

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात आयात होणाऱ्या स्टीलच्या दरात अलीकडे मोठी वाढ झाली. त्यानंतर त्याचा उलट परिणाम बाजारावर दिसून येत आहे. दरवाढीमुळे बांधकाम आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मागणी कमी झाली. त्यामुळे स्टीलचे दर घसरू लागले. परराज्यांतही मागणी घटल्याने मालाला अपेक्षित उठाव मिळत नाही. विक्रीत २५ टक्के घट झाली, अशी माहिती स्थानिक विक्रेत्यांनी दिली..व्यापाऱ्यांच्या मते, काही आठवड्यांपूर्वी आयातीत स्टीलच्या किमतीत वाढ झाल्याने बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली. वाढीव दरामुळे ग्राहकांनी खरेदी पुढे ढकलली किंवा मर्यादित प्रमाणातच खरेदी केली. यामुळे बाजारातील मागणी कमी होत गेली आणि साठा वाढू लागला..बॅटिंग vs बॅटिंग कमिन्सची चाणक्यनीती की श्रेयसचा पलटवार? 'नंबर १' च्या खुर्चीसाठी आज महासंग्राम, पहा कशी असेल Playing 11 .परिणामी, व्यापाऱ्यांना दर कमी करून माल विक्री करण्याची वेळ आली. सध्या शहरात विकसकांचे प्रकल्प वगळता आठवड्याला ७० ते ८० हजार टन स्टीलची विक्री होते. मात्र, अलीकडील परिस्थितीत या विक्रीत २५ टक्क्यांनी घट झाल्याचे चित्र आहे. विशेषतः बांधकाम क्षेत्रातील मंदावलेली गती, वाढलेले प्रकल्प खर्च आणि आर्थिक अनिश्चितता यांचा परिणाम स्टीलच्या मागणीवर झाला..याशिवाय, राज्याबाहेरील बाजारपेठांमध्येही मागणी कमी झाल्याने मालाची वाहतूक आणि विक्री मंदावली. त्यामुळे स्थानिक बाजारात साठा वाढत असून, व्यापाऱ्यांना दर कमी करून व्यवहार करावे लागत आहेत. काही व्यापाऱ्यांनी तर नवीन माल खरेदीवरही तात्पुरता ब्रेक लावल्याचे सांगितले.."शहरात जालना येथून सर्व प्रकारचे स्टील आयात होते. तेथूनच अन्य राज्यातही पुरवठा होतो. पण, दरवाढीमुळे अन्य राज्यांत मागणी घटली. परिणामी दर घसरले. त्यामुळे घर बांधणाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बाब आहे. काही प्रमाणात त्यांना दिलासा मिळाला."- मनोज पाटील, होलसेल स्टील विक्रेते..Mumbai vs Lucknow Match Betting : मुंबई विरूद्ध लखनौ सामन्यावर बेटिंग, कोल्हापुरात नगरसेविकेच्या मुलासह चौघांना अटक; पोलिसांची लॉजवर धाड.व्यापारालाही फटकास्टीलच्या दरातील चढ-उतार हे बांधकाम आणि औद्योगिक क्षेत्राशी थेट निगडित असतात. आगामी काळात मोठ्या प्रकल्पांना गती मिळाल्यास मागणी पुन्हा वाढू शकते. मात्र, सध्याच्या स्थितीत बाजार वेट ॲण्ड वॉचच्या भूमिकेत असून, दरातील घसरण आणि कमी मागणीचा फटका व्यापाराला बसत आहे. पुढील काही आठवड्यांत मागणी वाढली नाही, तर दर आणखी घसरण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे स्टील बाजारातील ही घडामोड बांधकाम क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरत असली, तरी व्यापाऱ्यांसाठी चिंतेची बाब बनली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.