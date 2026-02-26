Chhatrapati Sambhajinagar: चक्क उपमहानिरीक्षकांनाच उठवावे लागले खासगी व्यक्तीला; दुय्यम निबंधक कार्यालयात दुसऱ्या दिवशीही प्रकार

छत्रपती संभाजीनगर : मुद्रांक, नोंदणी विभागाच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात खासगी व्यक्तींसह दलालांचा सुळसुळाट वाढला आहे. खासगी व्यक्तींची मजल थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा ताबा घेण्यापर्यंत पोचल्याने मुद्रांक, नोंदणी विभागाचे उपमहानिरीक्षक विजय भालेराव यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत दुसऱ्या दिवशी दुय्यम निबंधक कार्यालयात सायंकाळी सहादरम्यान फेरफटका मारला..विशेष म्हणजे, त्याचवेळी चक्क अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जागी खासगी व्यक्ती बसून कामकाज हाकत असल्याचे समोर आला. त्या व्यक्तीला चक्क उपमहानिरीक्षकांना उठवावे लागले. उपमहानिरीक्षक भालेराव यांनी सर्वच कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरत कार्यालयाची झाडाझडती घेतली. सरकारी काम करणाऱ्या खासगी व्यक्तींसह दलालांना आळा घालण्याच्या अनुषंगाने उपमहानिरीक्षकांनी कंबर कसली असली तरी अधिकाऱ्यांच्याच ‘आशीर्वादा’मुळे खासगी व्यक्तींची मुजोरी वाढल्याने थेट उपमहारानिरीक्षकांच्याही नाकी नऊ आल्याचे चित्र दुय्यम निबंधक कार्यालयात सायंकाळी पाहावयास मिळाले..मागील काही दिवसांपूर्वी शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयासह बीड बायपास भागात असणाऱ्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात अनधिकृत दस्तनोंदणी झाल्याचा आरोप करण्यात येत होता. ही अनधिकृत नोंदणी अनधिकृत व्यक्तींच्या सहभागाने होत असून त्याचे पुरावेही जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारादारांनी सादर केले होते. हेच कमी की काय म्हणून अबुलाला हाश्मी या खासगी व्यक्तीची चक्क दुय्यम निबंधकांच्या खुर्चीवर बसत आता आपण पदभार घेतल्याचे जाहीर करत सरकारी दस्त हाताळण्यापर्यंत मजल गेली होती. त्याने अक्षरशः दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा ताबा घेतला होता..या पार्श्वभूमीवर उपमहानिरीक्षकांनी सहनिबंधक विवेक गांगुर्डे यांच्यासह दोन्ही कार्यालयांची झाडाझडती घेतली. अधिकारी तपासणीसाठी येणार असल्याची कुणकुण लागताच दोन्ही कार्यालयांतील खासगी व्यक्ती पळाले खरे; परंतु एका कार्यालयात अनधिकृत व्यक्ती चक्क संगणकावर दस्तनोंदणीसंदर्भातील काम करत असल्याचे दिसले. त्यावरून उपमहानिरीक्षक भालेराव यांनी दुय्यम निबंधक आबासाहेब तुपे, अक्षय सुगंधी यांना फैलावर घेत चांगलीच कानउघडणी केली..अनेक दस्तांवर दलालांची नावे अन् कोडहीउपमहानिरीक्षक भालेराव यांनी झाडाझडतीदरम्यान दस्तनोंदणीचा भला मोठा गठ्ठा पाहिला. त्यातील दस्तावर चक्क एजंटची नावे दिसून आली. तर काही दस्तांवर विशिष्ट कोड लिहिल्याचे दिसताच भालेराव यांना संताप अनावर झाला, ते अधिकारी राठोड यांच्यावर चिडले त्यांनी जाब विचारल्यानंतर दुय्यम निबंधक राठोड हे उत्तर देऊ शकले नाही. त्यांनी हे माझे अक्षर नाही, आपल्याकडे दस्त येण्याआधीच ही नावे असल्याचे उत्तर देत वेळ निभावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु भालेराव यांनी धारेवर धरत अनावश्यक गर्दीबद्दलही प्रश्नांची सरबत्ती केली..Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा .यांना उठवा, त्यांना बसवा, टोकन द्याझाडाझडतीदरम्यान भालेराव यांनी अनधिकृत व्यक्तींना उठवत ज्यांची दस्तनोंदणी आहे त्यांनाच बसवा, अशा सूचना केल्या. अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी तसेच प्रथम येईल त्याची दस्तनोंदणी करण्यासाठी टोकन पद्धत राबवा. सीसीटीव्ही बसवून घ्या, तुम्ही अधिकारी म्हणून दलालांशी जवळीक ठेवू नका आणि दलालांचीही दादागिरी खपवून घेऊ नका, अशा सक्त सूचना दिल्या. यासोबतच मंगळवारी (ता. २५) गैरहजर असलेले दुय्यम निबंधक राजेश राठोड यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आल्याचेही भालेराव यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.