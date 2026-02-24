छत्रपती संभाजीनगर

TET Eligibility: टीईटी अर्हतेच्या मुद्द्यावर खंडपीठाची दिशाभूल; २० फेब्रुवारीचा आदेश मागे, वकिलांनी मागितली न्यायालयात माफी

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षकांच्या पदोन्नती यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या मागणी संदर्भातील याचिकांमध्ये टीईटी अर्हतेचा मुद्दा निर्णायक ठरला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २० फेब्रुवारी २०२६चा अंतरिम आदेश मागे घेतला आहे. तसेच त्या आदेशानुसार झालेली कार्यवाहीही अवैध ठरवली आहे.

