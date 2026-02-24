TET Eligibility: टीईटी अर्हतेच्या मुद्द्यावर खंडपीठाची दिशाभूल; २० फेब्रुवारीचा आदेश मागे, वकिलांनी मागितली न्यायालयात माफी

छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षकांच्या पदोन्नती यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या मागणी संदर्भातील याचिकांमध्ये टीईटी अर्हतेचा मुद्दा निर्णायक ठरला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २० फेब्रुवारी २०२६चा अंतरिम आदेश मागे घेतला आहे. तसेच त्या आदेशानुसार झालेली कार्यवाहीही अवैध ठरवली आहे..नागपूर खंडपीठातील याचिकाकर्ते शिक्षक टीईटी पात्र होते, मात्र त्यांच्या नावांचा पदोन्नतीच्या यादीत समावेश झाला नव्हता. औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकांतील शिक्षकांनी अद्याप टीईटी पात्रता मिळवलेली नसल्याने त्यांना पदोन्नतीसाठी विचारात घेता येणार नाही, असा न्यायालयाचा निष्कर्ष आहे. न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. सुशील एम. घोडेस्वर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली..Supreme Court : महत्त्वाची बातमी! शिक्षकांना नोकरी वाचविण्यासाठी 'टीईटी'च्या सहा संधी; सर्वोच्च न्यायालयाने दिली 'या' तारखेपर्यंत मुदत.रघुनाथ शंकर जवरे व इतरांनी तसेच धनसिंग रामसिंग राजपूत व इतरांनी यांनी राज्य शासनाविरुद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. शुक्रवारी (ता. वीस) नियमित खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने प्रकरण तात्पुरत्या खंडपीठासमोर घेण्यात आले होते. त्यावेळी नागपूर खंडपीठातील एका आदेशाचा संदर्भ देत याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आला होता. त्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाहीही सुरू झाली होती. मात्र पुढील सुनावणीत न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की नागपूर येथील प्रकरणातील याचिकाकर्ते टीईटी अर्हता प्राप्त शिक्षक होते. तर सदर प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी अद्याप टीईटी अर्हता मिळवलेली नाही. त्यामुळे दोन्ही प्रकरणे तथ्यतः भिन्न असल्याचे स्पष्ट झाले..राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील एस.जे. सालगरे यांनी याचिकाकर्त्यांनी नागपूर येथील प्रकरणाचा आधार घेत अंतरिम दिलासा मिळविताना न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आक्षेप घेतला. तसेच अशा प्रकारे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांवर जबर कॉस्ट लावावी अशी मागणीही केली..RTE Admission: आधी पैसे द्या, मग प्रवेश! संस्थाचालकांच्या भूमिकेमुळे आरटीई प्रवेशाचा गुंता वाढणार.या आक्षेपानंतर याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. एन.पी. घनवट व अॅड. बी.एस. दोईफोडे यांनी नागपूर येथील याचिकेतील बाबींची योग्य पडताळणी न करता विधान केल्याबद्दल न्यायालयाची दिलगिरी व्यक्त केली. वकिलांकडून दिलगिरी व्यक्त झाल्याची नोंद घेत न्यायालयाने खर्च लावण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकारी वकिलांची खर्च लावण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर खंडपीठाने २० फेब्रुवारी २०२६ चा अंतरिम आदेश मागे घेतला. प्रतिवादींकडून अॅड. व्ही.बी. कुलकर्णी (अॅड. शांतनू देशपांडे यांच्यामार्फत) आणि अॅड. एस.आर. ढेपले यांनीही बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.