Chhatrapati Sambhajinagar: लग्नसोहळे, समारंभांसह घरे, दुकाने टार्गेट; शहरात चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ; दागिने, रोकडवर डल्ला

छत्रपती संंभाजीनगर: शहरात चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. मंगल कार्यालय, घर आणि दुकानांना चोर लक्ष्य करीत आहेत. मागील चार दिवसांत विविध भागांतील घटनांमध्ये सोन्याचे दागिने, रोकड आणि लाखो रुपयांचे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य चोरीस गेले. या प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे नोंद झाले.मंगल कार्यालयातून गंठणसह रोख लंपास परिसरातील एका मंगल कार्यालयातील लग्न सोहळ्यातून एक लाखाचे सोन्याचे गंठण आणि १८ हजार ७०० रुपये रोख असा मुद्देमाल चोरांनी लांबविल्याची घटना शुक्रवारी (ता. एक) घडली. .याप्रकरणी रितेश नानासाहेब भोसले (वय २५, रा. नाशिक) यांनी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. ते मावस बहिणीच्या लग्नासाठी आले होते. सकाळी तिरुमला मंगल कार्यालयात गेले. तेथे दुसऱ्या मजल्यावर रूम नंबर ९ आणि १० मध्ये त्यांनी बॅग ठेवल्या. परत जाताना बॅगची चेन उघडी असल्याचे लक्षात आले. तपासणी केली असता त्यांच्या आईचे सोन्याचे गंठण आणि रोख नसल्याचे समोर आले. दरम्यान, मंगल कार्यालयातील सीसीटीव्हीमध्ये एक अनोळखी संशयित व्यक्ती रूममध्ये प्रवेश करताना कैद झाली. त्या आधारे पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहेत..घरातून सोन्याचे दागिने चोरीससवतीनेच घरातून सोन्याचे दागिने लांबविल्याची तक्रार रविवारी (ता. तीन) तस्लीम तय्यब कुरेशी (वय ५२, रा. लोटा कारंजा) यांनी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात नोंद झाली. त्याआधारे ताहेरा तय्यब कुरेशी (रा. हीनानगर, रशीदपुरा) असे संशयिताचे नाव आहे.तक्रारीनुसार, ताहेरा ही तस्लीम यांची सवत आहे. ताहेराने कपाटातून आठ तोळ्यांचा १ लाख ९२ हजारांचा गळ्यातील सोन्याचा हार, ४८ हजारांचे दोन तोळ्यांचे कानातील सोन्याची फुले लांबविली..८४ हजारांचा मुद्देमाल लांबविलाचोरांनी घर फोडून सोनसाखळी, कानातले आणि सोन्याचे मणी असा एकूण ८४ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल लांबविला. ही घटना २४ एप्रिल ते १ मे दरम्यान कांचनवाडी परिसरात घडली. याप्रकरणी माया संतोष रायकर (वय ४५, रा. वैतागवाडी, नाथनगर) यांनी सातारा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. रायकर या नातेवाइकांना भेटण्यासाठी बाहेर गेल्या होत्या. ती संधी साधत चोरांनी हात साफ केला. विशेष म्हणजे कुठलेही साहित्य अस्ताव्यस्त पडलेले नसल्याने हा प्रकार लक्षात आला नसल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. प्रकार उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली..लॅपटाॅप, कॅमेऱ्यांवर हात साफरमानगर काॅर्नर सेंटर परिसरात इलेक्ट्रिक साहित्याचे दुकान फोडून, चोरांनी लॅपटाॅप, प्रिंटर, माॅनिटर, मदरबोर्ड असे पावणेसात लाखांचे साहित्य लांबविल्याची घटना शनिवारी (ता. दोन) घडली. याप्रकरणी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. तान्हाजी दिगांबर शिंदे (वय ३९, रा. गजानन महाराज मंदिर परिसर) यांचे एसएस टेक्नोलाॅजी नावाचे दुकान आहे. चोरांनी या दुकानात हात साफ करीत विविध प्रकारचे साहित्य चोरून नेले. पोलिस सीसीटीव्ही आधारे चोरांचा शोध घेत आहेत..अशी घ्या काळजीघराबाहेर जाताना दरवाजे, खिडक्या आणि लॉक नीट लावा.मौल्यवान दागिने आणि रोकड सहज दिसेल अशा ठिकाणी ठेवू नका.शेजाऱ्यांना किंवा विश्वासू व्यक्तींना घराची देखरेख करण्यास सांगा. (बाहेरगावी जाताना)सोशल मीडियावर प्रवास किंवा घर रिकामे असल्याची माहिती शेअर करू नका.दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही असावेत.दुकानांमध्ये मजबूत लॉक व अलार्म सिस्टीमचा वापर करा.लग्न, समारंभ, कार्यक्रमांमध्ये साहित्याकडे विशेष लक्ष द्या. त्या बेवारस सोडू नका.मंगल कार्यालयातील अनोळखी व्यक्तींवर लक्ष ठेवा.