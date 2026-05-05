Chhatrapati Sambhajinagar: लग्नसोहळे, समारंभांसह घरे, दुकाने टार्गेट; शहरात चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ; दागिने, रोकडवर डल्ला

Spike in Thefts Across Chhatrapati Sambhajinagar: शहरात चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ; मंगल कार्यालय, घरे आणि दुकाने चोरांचे लक्ष्य; लाखोंचे दागिने, रोकड आणि इलेक्ट्रॉनिक साहित्य चोरीस गेले. नागरिकांनी सुरक्षा उपाय करावेत.
छत्रपती संंभाजीनगर: शहरात चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. मंगल कार्यालय, घर आणि दुकानांना चोर लक्ष्य करीत आहेत. मागील चार दिवसांत विविध भागांतील घटनांमध्ये सोन्याचे दागिने, रोकड आणि लाखो रुपयांचे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य चोरीस गेले. या प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे नोंद झाले.

मंगल कार्यालयातून गंठणसह रोख लंपास

परिसरातील एका मंगल कार्यालयातील लग्न सोहळ्यातून एक लाखाचे सोन्याचे गंठण आणि १८ हजार ७०० रुपये रोख असा मुद्देमाल चोरांनी लांबविल्याची घटना शुक्रवारी (ता. एक) घडली.

