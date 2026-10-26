ULLAS Programme: शिकण्याला वयाचं बंधन नाही ! ;जिल्ह्यात ७३ वर्षांच्या आजीबाईंसह ४२ हजार जणांची साक्षरता परीक्षा

छत्रपती संभाजीनगर, : शिक्षणाला वयाचे बंधन नसते, याचा प्रत्यय रविवारी (ता. २५) जिल्ह्यातील साक्षरता परीक्षेदरम्यान आला. वयाच्या ७३ व्या वर्षी आजीबाईंनी साक्षरतेसाठी परीक्षा दिली, तर काही आजी-आजोबा नातवंडांना सोबत घेऊन परीक्षा केंद्रांवर दाखल झाले. ‘उल्लास’ नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ४१ हजार ९३६ निरक्षरांनी वाचन, लेखन आणि संख्याज्ञानाचे मूल्यमापन करणारी ही परीक्षा दिली. या परीक्षेच्या निमित्ताने वयावर मात करणारी शिकण्याची जिद्द आणि साक्षरतेची ओढ अधोरेखित झाली..जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रांवर सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत ही परीक्षा झाली. परीक्षेचा कालावधी तीन तासांचा होता, तर दिव्यांग परीक्षार्थींना ६० मिनिटे अतिरिक्त वेळ देण्यात आला. जिल्ह्यात २९,८१७ महिला आणि १३,८४८ पुरुष ही ४३ हजार ७२६ जणांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १५,६१९ पुरुष आणि २६,३१७ महिलांनी ही परीक्षा दिली. ही परीक्षा एकूण १५० गुणांची होती. त्यात वाचन, लेखन आणि संख्याज्ञान या तीन विभागांसाठी प्रत्येकी ५० गुण असे नियोजन आहे. उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक विभागात किमान ३३ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे. यात उत्तीर्ण होणाऱ्या नवसाक्षरांना केंद्र शासनाकडून प्रमाणपत्र व गुणपत्रक देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (योजना) राकेश साळुंखे यांनी दिली. ही परीक्षा शिक्षणाधिकारी (योजना) राकेश साळुंखे, उपशिक्षणाधिकारी अरुण शिंदे, तंत्रस्नेही शिक्षक प्रसाद साळवे, तसेच योजना कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी समन्वय ठेवत सुरळीत होण्यासाठी सहकार्य केले..वडगाव कोल्हाटीत ७३ वर्षांच्या आजींची जिद्दवडगाव कोल्हाटी येथे या परीक्षेत ७३ वर्षीय रमा शांताराम दाभाडे या आजींनी शिक्षणाविषयीची जिद्द उपस्थितांसाठी प्रेरणादायी ठरली. आजींनी उत्स्फूर्तपणे ही परीक्षा दिली. येथील केंद्रावर एकूण ३० नवसाक्षर उपस्थित होते. परीक्षा दिल्यानंतर आजींच्या चेहऱ्यावर उमटलेला आनंद, शिक्षणाप्रती असलेली त्यांची ओढ अधोरेखित करणारा होता. या वेळी मुख्याध्यापक प्रणिता आडेकर, महेंद्र बारवाल, रामहरी दहिफळे, सविता म्हस्के, संगीता काकडे आदी उपस्थित होते..आजी, आजोबांचे नातवांना कुतूहलढोरेगाव केंद्रांतर्गत १३ परीक्षा केंद्रांवर एकूण १९८ नवसाक्षरांनी परीक्षा दिली. जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा (ढोरेगाव) येथे ५० परीक्षार्थी सहभागी झाले. येथे परीक्षार्थी आजी आपल्या नातू, नातीला घेऊन पेपर सोडवण्यासाठी परीक्षा केंद्रात दाखल झाल्या. चिमुकलेही कुतूहलाने आजोबा, आजीला पेपर सोडवताना पाहत होती. केंद्रप्रमुख सचिन डमाळे आणि प्रभारी केंद्रीय मुख्याध्यापक राजेश हिवाळे यांच्या नियंत्रणाखाली येथे ही परीक्षा पार पडली. शिक्षक मनोज घुले, दिलीप धर्माधिकारी, भाऊसाहेब गाढवे यांनी नियोजन व पर्यवेक्षणाची जबाबदारी सांभाळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.