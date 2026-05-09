Chhatrapati Sambhajinagar: विनाफिटनेस, विनाक्रमांक धावताहेत टॅंकर;वाहनधारकांचा जीव धोक्यात ; पोलिस, आरटीओ धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत

छत्रपती संभाजीनगर: जनतेसाठी काळ बनून शहर व जिल्ह्यात विनाफिटनेस, विनाक्रमांक, जर्जर झालेले टॅंकर बेलगाम धावत आहेत. मंगळवारी सिडको भागातधावत्या टॅंकरचे चाक निखळून पडले. यात मोठा अनर्थ टळला, तरीही टॅंकरवर कुठलीही कारवाई केली नाही. ही धोकादायक वाहने दिसत असूनही पोलिस आणि आरटीओ विभाग धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत असल्याचे दिसत आहे..शहरात सध्या ६ ते ८ दिवसांआड पाणी येत आहे. भीषण उन्हाळा जाणवत असल्याने पाणीटंचाईच्या झळा सुरू झाल्या. अनेक वसाहतींना नळयोजनाच नसल्याने त्यांना पाण्याच्या टॅंकरवर तहान भागवावी लागत आहे. पाण्याची मागणी वाढल्याने सध्या शहरात टॅंकरचा व्यवसाय जोरात सुरू आहे..Mumbai Bengaluru Vande Bharat : मुंबई-बंगळूर ‘वंदे भारत’ अखेर मिरजमार्गे धावणार, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची माहिती.पाणी विक्री करणारे व्यावसायिक आणि महापालिकेचे पाणीपुरवठा करणारे ठेकेदार यांच्याकडून सर्रास बेकायदा पद्धतीने पाण्याची वाहतूक केली जात आहे. पोलिसांच्या साक्षीने राजरोसपणे जुनाट, भंगार टॅंकर, विनाक्रमांकांचे टॅंकर रस्त्यावर चालविले जात आहेत. शहरात ८० तर जिल्ह्यात ४ हजार ९२० टॅँकर सुरू आहेत..ट्रॅक्टर ट्रॉलीवर टॅंकरमहापालिकेचे बहुतांश टॅंकर हे ट्रॅक्टरला जोडलेले आहेत. वळण घेताना हे चालक अचानक वेगात वळण घेतात. त्यामुळे अन्य वाहनांना आणि पादचाऱ्यांना धोका निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. टॅंकरला क्रमांक, रिफ्लेक्टर, ब्रेक लॅम्प, स्टॉपगार्ड बसविणे आवश्यक आहे. मात्र, यातील एकाही बाबीची पूर्तता केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. पोलिस आणि आरटीओ अशा दोन्ही यंत्रणा डोळेझाक करत असल्याने नागरिकांना धोका निर्माण करणारे हे टॅंकर धावत आहेत..Monsoon Update Weather Expert : जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात मॉन्सून भारतात, हवामान तज्ज्ञांचा अंदाज; भारतीय उपखंडाकडे सरकण्याच्या प्रक्रियेला गती.काय आहे नियम ?पाणी वाहतुकीचे टॅंकर हे आरटीओ कार्यालयाकडून तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. अशा वाहनांची आरटीओ निरीक्षक तपासणी करून वाहन योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर त्याला फिटनेस प्रमाणपत्र देतात. फिटनेस प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन चालविता येत नाही. ट्रॅक्टरला जोडलेले पाण्याचे टॅंकर हे ट्रॉली या संवर्गात येते. त्यासाठी आरटीओ कार्यालयाकडून रीतसर नोंदणी करून क्रमांक घेणे आवश्यक आहे..चार महिन्यांपूर्वी मोहीमनियमांचे उल्लंघन करून शहरात धावणाऱ्या ३१ पाण्याच्या टॅंकर्सवर प्रादेशिक परिवहन विभागाने जानेवारी महिन्यात कारवाई केली होती. या टॅंकर मालकांकडून ४ लाख ४६ हजार २५० रुपयांचा दंड वसूल केला होता. असे असतानाही नंबरप्लेट नसलेले, फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेले टॅंकर रस्त्यावर धावतच आहेत.."ट्रकवरील टॅंकर आणि ट्रॅक्टरला जोडलेले टॅंकर दोघांचीही स्थिती चांगली असणे आवश्यक आहे. दुरवस्था झालेले वाहन अपघात घडवू शकते. त्यामुळे संबंधितांनी वाहनांची स्थिती चांगली ठेवावी, तसेच कागदपत्र सोबत ठेवावे, यासंदर्भात लवकरच पुन्हा मोहीम सुरू करण्यात येईल."- विजय काठोळे,प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.