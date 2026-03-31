Chhatrapti Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अवकाळी पावसाचा तडाखा; नागरिक आणि शेतकऱ्यांमध्ये संताप

छत्रपती संभाजीनगर: शहर परिसरात सोमवारी (ता. ३०) दुपारी चारनंतर हळूहळू वातावरणात बदल झाला आणि सायंकाळी सायंकाळी सातच्या सुमारास पाऊस झाला. .सोमवारी किमान तापमानातही वाढ झाली होती. कमाल तापमानाचा पारा ३७.३ अंश सेल्सिअसवर आला होता तर किमान तापमानाची २३.८ अंशांवर नोंद झाल्याचे चिकलठाणा हवामान वेधशाळेतर्फे सांगण्यात आले..Chhatrapati Sambhajingar: देवगिरी आयटीआयमध्ये 'ड्युअल वेट' यशस्वी; उद्योग-शिक्षण समन्वयाला नवी चालना; प्राचार्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग.सायंकाळी अचानक आलेल्या पावसामुळे शहरवासीयांची धावपळ उडाली. दिवसभराच्या कडक उकाड्यानंतर या हलक्या ते मध्यम सरींमुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला..Latest Marathi News Live Update : पावसाच्या तडाख्यात कांदा भिजला; चाकण बाजार समितीत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान.मात्र, या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली शहर परिसरात वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाल्याने प्रवाशांचेही हाल झाले. यावेळी चौकाचौकातील सिग्नलवर वाहतुकीचाही खोळंबा झाल्याचे चित्र होते. अचानक आलेल्या पावसामुळे महावीर चौकातील सिग्नलवर दोन दुचाकीस्वार घसरून पडले. त्यांना किरकोळ मार लागला..तासनतास वीज गुल झाल्याने शहर अंधारातशहरात सोमवारी (ता. तीस) सायंकाळी विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या वादळी पावसाने महावितरणच्या यंत्रणेची मोठी दाणादाण उडवली. अनेक भागांत विजेच्या तारा तुटल्याने आणि फिडरमध्ये बिघाड झाल्याने हजारो नागरिकांना दोन ते तीन तास अंधारात राहावे लागले. पावसामुळे सिडको, हडको, चिकलठाणा या प्रमुख भागांसह प्रकाशनगर, पैठणगेट, मोंढा, पेठेनगर, दर्गा, ग्रोथ सेंटर, दिशा संस्कृती, पैठण रोड, सादातनगर, नक्षत्रवाडी आणि वाल्मी एक्स्प्रेस या फिडरवर तांत्रिक बिघाड झाला. यामुळे या परिसरातील वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला होता. विजेच्या तारा तुटल्याने आणि ट्रान्सफॉर्मरमध्ये तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्याने महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची पळापळ झाली. अखेर युद्धपातळीवर काम करून सर्व फिडरमधील बिघाड दुरुस्त करण्यात आले.