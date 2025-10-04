Accident News: भरधाव हायवाने हिरावलं सुखी कुटुंबाचं आयुष्य! बाप-लेकीचा मृत्यू, आईची जगण्यासाठी लढाई

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील श्रीरामपूर–वैजापूर रस्त्यावर हा भीषण अपघात घडला. वैजापूरहून लाडगावच्या दिशेने भरधाव वेगात जाणाऱ्या हायवाने, श्रीरामपूरकडून वैजापूरकडे येणाऱ्या मोटारसायकलला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर मोटारसायकलस्वार हायवाच्या चाकाखाली आल्याने बाप-लेकीचा जागीच मृत्यू झाला..मृतांमध्ये आठवडी बाजारात मसाले विक्री करणारे ४५ वर्षीय अय्युब मुनीर शाह (रा. बोलठाण) यांचा समावेश आहे. त्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांची १२ वर्षीय मुलगी अश्मिरा अय्युब शाह हिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..त्यांची पत्नी अंजुम अय्युब शाह (वय ३५) गंभीर जखमी असून, त्यांना वैजापूर येथील रुग्णालयातून संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगितले जात आहे..Vande Bharat Train Accident : दसरा उत्सवावरुन परतणाऱ्या पाच तरुणांना 'वंदे भारत' ची धडक, ४ जणांचा जागीच मृत्यू, १ गंभीर जखमी.चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखलया अपघातानंतर वैजापूर पोलिसांनी हायवा चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेमुळे तालुक्यासह बोलठाण गावात हळहळ व्यक्त होत आहे.अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. चौकशी सुरू असून, घटनास्थळी मोठी गर्दी जमल्याने काही काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. मात्र पोलिसांनी गर्दी हटवून वाहतूक सुरळीत केली..अपघातांचे प्रमाण वाढलेस्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, श्रीरामपूर–वैजापूर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात हायवा व मालवाहू वाहने वेगाने धावत असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या ठिकाणी गतिरोधक किंवा ट्रॅफिक नियंत्रणाची कोणतीही सोय नसल्याने वारंवार अशा दुर्घटना घडत आहेत. नागरिकांनी प्रशासनाकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..Vani Accident : वणी-नाशिक रस्त्यावर दुचाकी व पिकअप यांची धडक; दुचाकीवरील १ तरुण ठार, २ जखमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.