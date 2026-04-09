Chhatrapati Sambhajinagar: शहरात वर्षात ९४ हजार वाहनांची भर; दुचाकींचे प्रमाण सर्वाधिक, आरटीओला ४५६ कोटींचा महसूल

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात वर्ष २०२५-२६ मध्ये ९४ हजार ७२९ हजार वाहनांची भर पडली. यात सर्वाधिक दुचाकी आहेत. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला २०२५-२६ या कालावधीसाठी ४२० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते..कार्यालयाने हे लक्ष्य ओलांडत ४५६ कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला. १०९ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काठोळे यांनी दिली..वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि वाहतुकीच्या गरजांमुळे शहरात नवीन वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या आर्थिक वर्षात शहराच्या रस्त्यांवर तब्बल ९४ हजार ७२९ नवीन वाहनांची भर पडली. यामध्ये ७३ हजार ७७६ दुचाकी, तर १३ हजार ७७६ चारचाकी वाहनांची नोंदणी करण्यात आली..या व्यतिरिक्त ७ हजार १७७ इतर प्रकारच्या वाहनांचीही नोंदणी झाली. नवीन वाहनांची नोंदणी, वाहन चालवण्याचे परवाना शुल्क आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर केलेली दंडात्मक कारवाई, या माध्यमातून आरटीओला मोठा महसूल प्राप्त होतो..चॉइस नंबर'साठी मोठी पसंतीवाहनांच्या नोंदणीसोबतच 'आवडत्या नंबर'साठी वाहनधारकांचा मोठा कल दिसून आला. वर्षभरात ८ हजार ६२९ वाहनधारकांनी आपल्या पसंतीचा नंबर निवडला. यातून आरटीओला तब्बल ११ कोटी ७९ लाख रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क मिळाले.