Chhatrapati Sambhajinagar: बनावट आधार कार्ड, परदेशात व्यवहार; केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेने वाळूजमधून युवकाला घेतले ताब्यात, नऊ तास चौकशी

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील वाळूज परिसरातील एका युवकाची केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेने गरुवारी (ता. २९) तब्बल नऊ तास चौकशी केली. त्यानंतर रात्री उशिरा त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे आठ ते १० बनावट आधार कार्ड आढळले. यावरून तो बनावट आधार कार्ड तयार करत असल्याचा संशय असून त्याच्या मोबाइलवरून परदेशात पैशांची देवाणघेवाण करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..एक महिला आणि तीन पुरुष अधिकाऱ्यांचे सामान्य वेषातील केंद्रीय पथक पहाटे सहापासून वाळूज परिसरातील शिवाजीनगर, श्रद्धा कॉलनी येथे धडकले. मोबाइल टॉवरच्या आधारे हे पथक एकाचा माग काढत होते. परिसरातील अनेक रहिवाशांकडे पथकाने युवकाबाबत चौकशी केली. नेमके काय चालले? विचारपूस करणारे हे लोक कोण? याबाबत कुणालाही कल्पना नव्हती..संबंधित युवकाने मोबाइल सुरू करताच कमळापूर रस्त्यालगतच्या दोन मजली इमारतीत त्याचे लोकेशन मिळाले. त्यामुळे हे पथक धावतच इमारतीत शिरले. तेथे युवकाची झाडाझडती घेतली असता त्याच्याजवळ आठ ते १० बनावट आधार कार्ड आढळले. त्याच्या मोबाइलवरून परदेशात पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचेही समोर आले. इमारतीसमोर वाळूज आणि वाळूज औद्योगिक वसाहत पोलिस ठाण्याचा तगडा बंदोबस्त होता. बघ्यांची गर्दी झाल्याने अनेकदा पोलिसांनी त्यांना हाकलून लावले. अखेर सर्व सोपस्कारानंतर रात्री दहाच्या सुमारास संबंधिताला पथकाने ताब्यात घेतले..'हम कुछ नही बता सकते'शुक्रवारी रात्री दहाला पथक युवकाला ताब्यात घेऊन इमारतीतून बाहेर पडले. यावेळी पथकाला 'सकाळ' प्रतिनिधीने विचारणा केली. तेव्हा, 'हम कुछ नही बता सकते' म्हणत हे चार जणांचे पथक रवाना झाले..मोठे नेटवर्क समोर येण्याची शक्यताकारवाई केलेली ही इमारत एका दुचाकी मेकॅनिकची असल्याची माहिती आहे. संबंधित युवक चार दिवसांपूर्वीच येथे राहण्यास आला होता. पूर्वी, तो त्याच भागात मात्र दुसरीकडे राहत होता. त्याने अचानक ठिकाण का बदलले?, याबाबत मात्र माहिती समोर आली नाही; परंतु, या प्रकारामुळे मोठ्या नेटवर्कशी याचा संबंध असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..स्थानिक पोलिसांना कल्पना नाहीकारवाईदरम्यान, केंद्रीय पथकाने वाळूज आणि एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधून बंदोबस्तासाठी पोलिस कर्मचारी मागविले होते. मात्र, मी कारवाई कोणत्या प्रकरणात सुरू आहे, याची माहिती स्थानिक वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनादेखील नव्हती. त्यामुळे स्थानिक पोलिस ठाण्यापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत याबाबत कुणीही बोलत नव्हते.