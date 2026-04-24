Chhatrapati Sambhajinagar: कचरा संकलनासाठी अपुरी तयारी; महापालिका म्हणते, एक मेपासून सुरू करणार

छत्रपती संभाजीनगर: शहर स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी महापालिकेने गुजरातमधील अनुभवी खासगी कंपनीची नियुक्ती केली असली, तरी प्रत्यक्षात प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक तयारीच अपुरी असल्याचे समोर आले आहे. .कंपनीने मागील दोन महिन्यांपासून ५२५ वाहनांचा ताफा सज्ज ठेवला असतानाही मनपाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत १ मेपासून कचरा संकलनाचा दावा पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहे..कचरा संकलनासाठी महत्त्वाच्या ट्रान्सफर स्टेशनचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. एन-१२, शिवाजीनगर आणि रामनगर येथील केंद्रांवर कचरा मोठ्या कॅप्सूलमध्ये हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था उभारली नाही. याशिवाय महावितरणकडून आवश्यक ट्रान्सफार्मर बसविण्यात आले नसल्याने काम अडचणीत आले आहे..कचऱ्याचे वजन मोजण्यासाठी यंत्रणा उभी केली नाही, तर ईव्ही वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधेचाही अभाव आहे. एमआयडीसी चिकलठाणा आणि कांचनवाडी येथील ट्रान्सफर स्टेशनचे काम सुरूच झाले नाही. सहाव्या ट्रान्सफर स्टेशनसाठी अद्याप जागा निश्चित नाही. तसेच नाल्यातील गाळ, रस्त्यावरील माती-दगड यांचा निपटारा कुठे करायचा, याबाबतही नियोजन नाही.."महावितरणकडून एक-दोन दिवसांत ट्रान्सफार्मर बसविण्यात येणार असून ३ ठिकाणी ट्रान्सफर स्टेशनसाठी आधुनिक यंत्रणा बसविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. काही विभागांत असमन्वय होता, तो दूर करण्यात आला. सर्व कामे अंतिम टप्प्यात असून पुढील पाच ते सहा दिवसांत उर्वरित कामे पूर्ण होतील. १ मेपासून कचरा संकलन सुरू होणार आहे."-समीर राजूरकर, महापौर.