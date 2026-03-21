Chhatrapati Sambhajinagar: ३२ तासांनंतर सुटका! फुटलेली जलवाहिनी अखेर दुरुस्त.

छत्रपती संभाजीनगर: रेल्वे स्टेशन परिसरातून ज्युबिली पार्कला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी गुरुवारी (ता.१९) पहाटे दोनच्या सुमारास फुटली होती. त्यामुळे जुन्या शहराला ऐन सणाच्या दिवशी फटका बसला. तब्बल ३२ तासांनंतर ही जलवाहिनी दुरुस्त केल्यानंतर सायंकाळी पाणीपुरवठा सुरळीत झाला. .रेल्वे स्टेशन परिसरात गुरुवारी पहाटे ही ७५० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी फुटल्याने हजारो लिटर पाण्याचा अपव्यय झाला होता, तसेच ज्युबिली पार्क पाण्याच्या टाकीवर अवलंबून असलेल्या भागाचा पाणीपुरवठा ठप्प झाला होता. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून प्रशासनाने तत्काळ दुरुस्तीचे काम हाती घेतले..शुक्रवारी सकाळी दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ७५० मिलिमीटर व्यासाच्या या जलवाहिनीची चाचणी घेण्यात आली. यादरम्यान वाहिनीला कोठेही गळती नसल्याची खात्री प्रशासनाकडून करण्यात आली..या संपूर्ण प्रक्रियेच्या वेळी उपअभियंता किरण धांडे, मिलिंद भामरे, सचिन वेलदोडे, हेमंत हिवराळे तसेच कंत्राटदार संजय ढोबळे उपस्थित होते..पाणीपुरवठा सुरू झाल्याने दिलासादुरुस्तीनंतर ज्युबली पार्क पाण्याच्या टाकीत पाणी सोडण्यास सुरवात झाली. या टाकीमधून शहराच्या मध्यवर्ती भागातील अनेक वसाहतींना पाणीपुरवठा केला जातो. जलवाहिनी फुटल्यामुळे निर्माण झालेला अडथळा आता दूर झाला असून, शनिवारपासून या भागातील नागरिकांना नियमित वेळेनुसार पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले.