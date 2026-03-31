Chhatrapati Sambhajinagar: वेल्डिंगचे काम संपले, आजपासून पुन्हा चाचणी; धनगावजवळ स्क्रोल व्हॉल्व्हला पाइप जोडण्याचे कामही होणार पूर्ण

छत्रपती संभाजीनगर: शहराच्या २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेच्या मुख्य २,५०० मिलिमीटर व्यासाच्या पाइपलाइनची चाचणी सुरू करण्यात आली. तीन दिवसांपूर्वी शुक्रवारी (ता. २९) कारकीनजवळ मुख्य जलवाहिनीच्या जोडणीची वेल्डिंग निखळल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर सुरू करण्यात आलेले वेल्डिंगचे काम सोमवारी (ता. ३०) रात्री पूर्ण झाले. त्यानुसार मंगळवारपासून (ता. ३१) जलवाहिनीची चाचणी सुरू केली जाणार आहे. .याच दरम्यान धनगावजवळ स्क्रोल व्हॉल्व्हला पाइप जोडण्याचे कामही उद्यापर्यंत पूर्ण केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.शहराच्या २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेतून पहिल्या टप्प्यात २०० एमएलडी पाणी घेण्यासाठी पाडव्यापासून म्हणजेच १९ मार्चपासून चाचणी सुरू करण्यात आली आहे..जायकवाडी धरणात बांधण्यात आलेल्या पाणी उपसा विहिरीत सायफन पद्धतीने जॅकवेलमध्ये पाणी घेण्यात आले. ही चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर ३,७०० अश्वशक्तीच्या एका पंपाद्वारे जॅकवेलमधून पाणी उपसा करून मुख्य जलवाहिनीची चाचणी २३ मार्चपासून सुरू करण्यात आली. तीन दिवस जलवाहिनीची चाचणी सुरळीत होती. साडेतेरा किलोमीटरपर्यंत पाणी आणण्यात आले. चौथ्या दिवशी कारकीनजवळ मुख्य जलवाहिनीला गळती असल्याचे समोर आले..त्यामुळे तातडीने चाचणी थांबविण्यात आली. ज्याठिकाणी गळती लागली होती, तिथे खोदकाम केले असता, पाइपची वेल्डिंग निखळल्याचे निदर्शनास आले. शनिवारी सकाळपासूनच वेल्डिंगचे काम सुरू झाले. रविवारी रात्री उशिरापर्यंत वेल्डिंगचे काम सुरू होते. सोमवारी रात्री वेल्डिंगचे काम पूर्ण झाले. रात्री जलवाहिनीची चाचणी घेतली जाणार नसल्याचे जॅकवेलमधून जलवाहिनीत पाणी सोडण्यात आले नाही..मंगळवारी सकाळी चाचणीसाठी जलवाहिनीत पाणी सोडले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.धनगाव येथे मुख्य जलवाहिनीवर बसविण्यात आलेल्या स्क्रोल व्हॉल्व्हमधून पाणी सोडण्यासाठी पाइप बसविण्याचे काम मंगळवारी पूर्ण करण्यात येणार आहे. स्क्रोल व्हॉल्व्हला पाइप जोडण्यासाठी खोदकाम करण्यात आले. याठिकाणी जुन्या जलवाहिनी असल्यामुळे खड्डे खोदण्यात आले असले तरी पाइप जोडण्यासाठी अडचण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.