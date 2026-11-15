Water Shortage: पाणीटंचाईसाठी प्रशासनाचा कृती आराखडा ;दरडोई वीस लिटरचे नियोजन ; टॅंकरसाठी ग्रामसभेचा ठराव अनिवार्य

छत्रपती संभाजीनगर,: संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यास सुरवात केली आहे. जिल्ह्यातील ६६ गावांमध्ये ७४ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या असून, ११९ गावे आणि ३४ वाड्यांना १७९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. दरम्यान, टँकरच्या पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी जिल्हास्तरीय संनियंत्रण व प्रत्यक्ष पाहणी समिती गठित करण्यात आली आहे. .जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनय गौडा जी. सी. यांच्या पुढाकारातून ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या संभाव्य टंचाई कालावधीसाठी विशेष कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. लोकसंख्येनुसार दरडोई प्रतिदिन २० लिटर पाणी या निकषावर टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले जाणार आहे. पशुधनाच्या पाण्याची गरजही विचारात घेतली जाईल. टँकरची मागणी करण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव अनिवार्य करण्यात आला आहे. .दरम्यान, जायकवाडी प्रकल्पात ६९.७९ टक्के जलसाठा असून रब्बी हंगामासाठी दोन्ही कालव्यांतून ३३०० क्युसेक पाणी सोडण्यात आले आहे. या पाण्याचा मराठवाड्यातील ५८ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. पाणीपुरवठ्याचे प्रशासकीय नियोजन करतानाच नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करून जलसंधारण आणि जलपुनर्भरणाला प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे..पडताळणीनंतरच बिलेप्रत्येक शासकीय आणि खासगी टँकरला जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येत असून, प्रत्येक खेपेची डिजिटल नोंद ठेवली जाणार आहे. गावात पाणी पोचल्यानंतर ग्रामस्तरीय समितीच्या स्वाक्षरीने त्याची खात्री केली जाईल. जीपीएस नोंदी आणि प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची पडताळणी झाल्यानंतरच टँकरचे देयक अदा केले जाईल. .टंचाईग्रस्त गावांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी अचानक भेटी देऊन टँकरच्या खेपा, पाणीपुरवठा आणि जलस्रोतांची पाहणी करणार आहेत. अनियमितता, बनावट नोंदी किंवा आदेशाचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ आणि भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदींनुसार कारवाई केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.