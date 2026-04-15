Chhatrapati Sambhajinagar: बघा, पाणी आलंय! गोदामाय अंगणात आल्याचा आनंद; 20 वर्षांची प्रतीक्षा संपली, महिन्याभरात नळाला पाणी

छत्रपती संभाजीनगर: दुपारचं ऊन. तहानेनं जीव कासावीस होईल अशा उष्ण झळा. अशात दोनचा गजर झाला अन् अथांग नाथसागराचं गोड पाणी ३८ किलोमीटरचा प्रवास करीत शहरात आलं. वर्षानुवर्षे तहानेनं आसुसलेल्या डोळ्यांनी हे पाणी नुसतं पाहिलंच नाही, तर सर्वांगात भरून घेतलं अन् रणरणतं ऊनही क्षणभर सारे विसरून गेले. नक्षत्रवाडीच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी पोचताच फटाक्यांच्या आतषबाजीत जलपूजन करण्यात आले, त्याचवेळी 'हर हर महादेव'चा जयघोष करीत जणू गोदामायच अंगणात आल्याचा आनंदही साजरा करण्यात आला. .तब्बल २० वर्षांपासून तहानलेल्या शहरवासीयांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त मंगळवारी (ता. १४) आनंदाची वार्ता मिळाली. नव्या २,७४० कोटी रुपयांच्या योजनेचे पाणी दुपारी दोनच्या सुमारास नक्षत्रवाडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात दाखल झाले. न्यायालयात दाखल झालेली जनहित याचिका, जनभावनांवर 'सकाळ'ची ठोस भूमिका आणि त्याला नागरिकांनी आंदोलनाच्या रूपाने दिलेली साथ, या सर्वांचा परिपाक म्हणजे आजचा दिवस उजाडल्याची भावना उपस्थितांमधून व्यक्त झाली. आता लवकरच घरोघरी नळाला पाणी येण्याची प्रतिक्षा नागरिकांना लागली आहे. त्यामुळे यंत्रणेने नव्या जोमाने उर्वरीत कामे करणे गरजेच आहे. गुढीपाडव्याला १९ मार्चपासून पाणी योजनेचे पहिल्या टप्प्याचे २०० एमएलडी पाणी शहरात आणण्यासाठी चाचणीला सुरवात करण्यात आली. जॅकवेलमध्ये पाणी घेतल्यानंतर २३ मार्चपासून मुख्य जलवाहिनीची चाचणी सुरू करण्यात आली. ३८ किलोमीटर अंतराच्या मुख्य जलवाहिनीवर दर चार किलोमीटर अंतरावर बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह आणि स्क्रोल व्हॉल्व्ह बसवण्यात आले आहेत. चार-चार किलोमीटर अंतराची जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने भरून तिची चाचणी घेण्यात आली. चाचणीच्या दरम्यान तीन-चार ठिकाणी व्हॉल्व्हच्या गळतीच्या, वेल्डिंग निखळण्याच्या घटना घडल्या. या सर्वांवर मात करीत अखेर मंगळवारी (१४ एप्रिल) दुपारी दोनच्या सुमारास पाणी दाखल झाले..त्यासाठी सकाळी साडेसातला जायकवाडी येथील ३७०० अश्वशक्तीचा पंप सुरू करण्यात आला होता. पाण्याने ३८ किलोमीटरचा प्रवास सकाळी साडेसात ते दुपारी दोन साडेसहा तासांत पूर्ण केला. नक्षत्रवाडी येथे बांधण्यात आलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी दाखल होणार असल्यामुळे पाण्याचे स्वागत करण्यासाठी पालिकेचे आयुक्त अमोल येडगे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, महापालिका व जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी, जीव्हीपीआर कंपनीचे महाव्यवस्थापक महेंद्र गोगुलोथू यांच्यासह अन्य कर्मचारी दुपारी बारापासून उपस्थित होते. दुपारी दोनच्या सुमारास जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी दाखल झाल्यावर फटाक्यांची आतषबाजी करून पाण्याचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी 'गणपती बाप्पा मोरया', 'हर हर महादेव...' अशा घोषणा देण्यात आल्या. अमोल येडगे आणि मनीषा पलांडे यांनी जलपूजन केले. सुमारे तासाभरानंतर जायकवाडी येथील पंप बंद करण्यात आला. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह थांबला..सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली होती फसवणूकसर्वपक्षीय नेत्यांनी २००६ पासून विविध प्रयोग करत जनतेची फसवणूक केली. समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या नावाखाली शहरवासीयांना १० वर्षे झुलवत ठेवण्यात आले. देशातील पहिली 'पीपीपी' तत्त्वावरची ही पहिली योजना असल्याचा गवगवा त्यावेळी करण्यात आला. महापालिकेने खासगी कंपनीकडे शहराची पाणीपुरवठा योजना वर्गही केली. पण, अवघ्या दोन वर्षांत २०१६ मध्ये ज्या सर्वसाधारण सभेने या योजनेचे कौतुक करून मंजुरी दिली होती, त्याच सभेने मूठमाती दिली. विशेष म्हणजे, वर्षानुवर्षे सभागृहात असलेल्या नगरसेवकांनी योजना मंजूर करताना कौतुक केले आणि स्वार्थ साध्य झाल्यानंतर योजनेवर टीका करत ती बंद करण्याचे पाप केले. सत्ताधाऱ्यांच्या पापामुळे शहरात तब्बल आठ ते दहा दिवसांआड नळाला पाणी मिळत असल्याने नागरिकांचा आक्रोश वाढला. या आक्रोशाला 'सकाळ'ने वाचा फोडली. कुठेय पाणी? वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर यंत्रणा वेगाने कामाला लागल्या होत्या..दहा दिवस विरुद्ध दिशेने पाइपलाइन धुणारपाइपलाइनच्या चाचणी सोबत ती धुण्याचे काम या काळात करण्यात आले. आता जलवाहिनीत भरलेले पाणी पुन्हा जायकवाडीपर्यंत नेले जाणार आहे. पाणी माघारी नेताना जलवाहिनी पूर्णपणे स्वच्छ करण्यात येईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली. यासाठी सुमारे आठ ते दहा दिवस लागतील. नक्षत्रवाडीच्या डोंगरावर बांधण्यात आलेल्या एमबीआर (संतुलित पाण्याची टाकी) पासून शहराच्या विविध भागांतील पाण्याच्या टाक्यांना जोडण्यासाठी ११००, १५०० आणि २००० मिलिमीटर व्यासाच्या टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीची जोडणी, पाण्याच्या टाक्यांसाठी जलवाहिनीची जोडणी आदी तांत्रिक कामे करण्यात येणार आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यावर एक ते दीड महिन्यानी शहराला वाढीव पाणी मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे..वृत्तमालिकेने सुकर केली २०० एमएलडीची वाटपाण्याच्या प्रतीक्षेत रोज नळाकडे डोळे लावून बसलेल्या गृहिणी आणि हंडाभर पाण्यासाठी पायपीट करणाऱ्या बायाबापड्या...असे चित्र रोज शहर परिसरात दिसायचे. वर्षानुवर्षे हेच चित्र होते. पाणीटंचाईने त्रस्त असलेल्या १७ लाखांवर शहरवासीयांच्या संतप्त भावनांना ‘कुठेय पाणी? वृत्तमालिकेतून 'सकाळ'ने वाट करून दिली होती. त्यात शहरातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, महापालिकेतील तत्कालीन पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या कचखाऊ निर्णयांवर आक्रमक भूमिका घेतली होती. शिवाय नागरिकांना सोबत घेत क्रांती चौकात जनआंदोलनही केले. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरवातीला ऑक्टोबरनंतर डिसेंबर २०२५ ची मुदत पाणी योजनेसाठी दिली. यंत्रणा जागी झाल्यानंतर काम वेगाने झाले. त्यामुळे वर्षभराच्या आत शहराला वाढीव २०० एमएलडी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. प्रत्यक्षात नव्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचे पाणी मंगळवारी शहरात दाखल झाले..असा आहे नव्या योजनेचा प्रवासवर्ष २०१९ पासून नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा प्रयोग सुरू झाला. १,६८० कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेला मंत्री अतुल सावे यांनी मंजुरी मिळवून घेतली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते १२ डिसेंबर २०२० ला पाणी योजनेच्या कामाचा नारळ फोडण्यात आला. जीव्हीपीआर इंजिनिअर्स या कंपनीला हे काम देण्यात आले. तीन वर्षे कामाची मुदत होती. या कंपनीला फेब्रुवारी २०२१ मध्ये वर्कऑर्डर देण्यात आली. वर्ष २०२२ मध्ये या कंपनीने प्रत्यक्ष कामाला सुरवात केली. पाणीपुरवठा योजनेचा मुख्य गाभा असलेल्या जॅकवेलचे काम वर्ष २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी दरम्यान ३८ किलोमीटर अंतराची २५०० मिलिमीटर व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम करण्यात आले. विविध अडथळ्यांची शर्यत पार करीत जलवाहिनीसह आवश्यक ती कामे पूर्ण करण्यात आली. पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली तेव्हा या योजनेची किंमत १६८० कोटी रुपये होती. त्यानंतर ती २७४० कोटी रुपयांवर पोचली. या पाणीपुरवठा योजनेची क्षमता ३९२ एमएलडी इतकी आहे. 