Chhatrapati Sambhajinagar: बाजार उठवा; पण शिस्तीत बसवा; महापालिकेच्या निर्णयावर परिसरातील रहिवासी खुश; काही नागरिकांत नाराजी

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील जाफरगेट, चिकलठाणा व शहानूरमियाँ दर्गा परिसरातील आठवडे बाजार उठवा, पण विक्रेते, ग्राहकांनाही शिस्त लागेल अशा ठिकाणी बसवा. हा पर्याय वापरल्यास वाहतूक कोंडी, बेशिस्त, संभाव्य अपघातही टळतील आणि कुणाच्या हातचा रोजगारही हिरावून घेतला जाणार नाही, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहेत. .महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आठवडे बाजार बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर शहरात सध्या 'कही खुशी कही गम' अशी अवस्था आहे. आठवडे बाजारातील बेशिस्त, परिसरात तयार होणारा कचरा आणि नागरिकांच्या घरासमोर लावली जाणारी वाहने यामुळे त्रस्त नागरिकांनी आठवडे बाजार बंदचे स्वागत गेले. दुसरीकडे वर्षांनुवर्षे आठवडे बाजारात जाऊन भाजीपाला खरेदी करणाऱ्यांची अडचण झाली. आठवडे बाजार बंद झाल्यास पर्यायी व्यवस्था काय? असा प्रश्न नागरिक करत आहेत.शहरात जाफरगेट, चिकलठाणा व शहानूरमियाँ दर्गा परिसरात आठवडे बाजार भरतो. अनेक आठवडे बाजार हे नगरपालिका काळापासून भरतात. परिसरातील नागरिक या बाजारात जाऊन आठवड्याचा भाजीपाला, फळे, धान्य, कपडे आणि किरकोळ साहित्य खरेदी करतात..मात्र, महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सादर करताना आठवडे बाजार बंद करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. त्याचे पडसाद शहरात उमटत आहेत. आठवडे बाजारामुळे त्रस्त रहिवाशांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दुसरीकडे वर्षांनुवर्षे आठवडे बाजारात जाऊन भाजीपाला खरेदी करणाऱ्यांची अडचण झाली. त्यामुळे आठवडे बाजार बंद करू नका, अशी मागणी जोर धरत आहे.विक्रेत्यांना पर्याय काय?आठवडे बाजार परिसरात महापालिकेने ओटे बांधले आहेत. त्याठिकाणी आठवडाभर भाजीपाला, इतर विक्रेत्यांनी थांबावे.ज्याठिकाणी ओटे नाहीत, तिथे गाळे बांधण्याचे प्रशासनाचे आगामी काळात नियोजन..ही आहेत कारणे?व्यापारी, हातगाडी चालकांकडून बेशिस्त वर्तन.ठरवून न दिलेल्या जागेवर थांबून व्यवसाय न करणे. रस्त्यावर जाऊन बसणे.बाजार उठेपर्यंत रस्त्यावर ट्रॅफिक जामउर्वरित भाजीपाला, कचरा तसाच टाकून व्यापारी, विक्रेते निघून जातात.परिसरातील नागरिकांच्या घरासमोर खरेदी करणारे नागरिक बेशिस्त वाहने उभी करतात. त्यामुळे त्यांना घराबाहेर पडणे अवघड होते..निर्णयाला विरोध का?आठवडे बाजारातून भाजीपाला, साहित्यखरेदीची नागरिकांना वर्षांनुवर्षे सवय लागलेली आहे. त्यांच्यासाठी पर्याय काय?चिकलठाणा भागात अनेक शेतकरी भाजीपाला विक्री करतात. त्यांच्या रोजीरोटीचा, अर्थार्जनाचा प्रश्न निर्माण होईल.छोट्या व्यापाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावेल.."चिकलठाणा येथील आठवडे बाजार मधल्या रस्त्यावर भरतो. त्यामुळे त्याचा कोणालाच त्रास नाही. गावातील शेतकऱ्यांसाठी येथे मार्केट आहे. त्यामुळे चिकलठाणा येथील आठवडे बाजार बंद करण्यास आमचा विरोध आहे."-रवी कावडे, नगरसेवक, भाजप."शहानूरमियाँ दर्गा परिसरातील रहिवासी सोमवारच्या आठवडे बाजारामुळे त्रस्त आहेत. तत्कालीन आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. पण पर्यायी व्यवस्थाही प्रशासनाने करून द्यावी."-सुरेंद्र कुलकर्णी, नगरसेवक."ज्या भागात बाजार भरतात, त्यादिवशी परिसरातील रहिवाशांची एक प्रकारे कोंडीच होते. अग्निशमनचे वाहन, रुग्णवाहिका त्यादिवशी येणे शक्यच नाही."- संजय जोशी, माजी उपमहापौर.