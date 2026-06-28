Chhatrapati Sambhajinagar: जि.प.च्या नव्या इमारतीला लोकार्पणापूर्वीच गेले तडे; ठेकेदाराचे देयक रोखून दोषींवर कारवाईची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्हा परिषदेच्या नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या प्रशासकीय इमारतीला लोकार्पणापूर्वीच तडे गेले. यामुळे बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवरच ठेकेदाराविरोधात तातडीने चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांच्याकडे केली..इमारतीच्या निकृष्ट बांधकामाची ‘सकाळ’ने पाहणी केली असता जिल्हा परिषद सदस्यांच्या आरोपात तथ्य असल्याचे दिसून आले. जिल्हा परिषद सदस्य विद्या रमेश गायकवाड यांनीही या निकृष्ट बांधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित करत चौकशीची मागणी केली. त्यांनी निवेदनात म्हटले, नव्या इमारतींमध्ये अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: घाटीची वाटचाल कॉर्पोरेटकडे ; १७ वर्षांनंतर ट्रॉमा आयसीयूचा कायापालट; वॉर्ड २९ चे लोकार्पण.भेगा पडणे, निकृष्ट साहित्याचा वापर, प्लास्टर आणि इतर कामांमध्ये त्रुटी आढळून येत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या इमारतींच्या गुणवत्तेबाबत शंका निर्माण झाली. या कामाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीची गरज आहे..यासंदर्भात संबंधित ठेकेदाराचे प्रलंबित देयक तत्काळ स्थगित करावे, राज्य शासनाच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत इमारतींची तांत्रिक तपासणी, वापरलेल्या साहित्याची गुणवत्ता व कामाची मानके तपासावीत, शिवाय चौकशी अहवालानंतर दोषी अधिकारी, अभियंते व ठेकेदारांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली..Digital Business Growth : सोशल मीडियामुळे दुकानदारीत मोठा बदल; डिजिटल प्रमोशन का झाले आवश्यक? .ठेकेदाराकडून खर्च वसूल कराइमारतींमधील सर्व त्रुटी संबंधित ठेकेदाराकडून त्यांच्याच खर्चाने तत्काळ दुरुस्त करून घ्याव्यात; जेणेकरून सार्वजनिक निधीचा अपव्यय टळेल, अशीही मागणी निवेदनात केली.सभेत विरोधक गाजवणार मुद्दा३० जूनच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी गटातील शिवसेना उबाठाचे सदस्य या मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्याच्या तयारीत आहेत. दुसरीकडे शिवसेनेचेही काही सदस्य आवाज उठवण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.