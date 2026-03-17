Sambhajinagar News: घरगुती गॅससाठी रांगा; व्यावसायिक गैरवापरावर प्रशासनाचे छापे

छत्रपती संभाजीनगर: 'नोंदणी करा, घरपोच गॅस सिलिंडर येईल, अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, पुरेसा साठा आहे' असे प्रशासन पातळीवर सांगितले जात असले तरी ग्राहकांना वेळेत तो मिळत नाही, एजन्सीसमोरील रांगा काही कमी होताना दिसत नाहीत. दुसरीकडे व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे हॉटेलचालक, खानावळी, वसतिगृहचालक अडचणीत आले आहेत. घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. प्रशासनातर्फे छापे टाकून व्यावसायिक वापरातील घरगुती सिलिंडर जप्त केले जात आहेत. .'गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत आहे, असे प्रशासन म्हणतेय, तर मग वितरण वेळेत का होत नाही. कामधंदा सोडून आम्ही सकाळपासून एजन्सीच्या गोदामाबाहेर उभे असतानाही दुपारपर्यंत सिलिंडर मिळत नाही. आमच्या वेळेची किंमत कोणालाच नाही का, असा सवाल धाराशिवमध्ये सोमवारी (ता. १६) रांगा लावलेल्या ग्राहकांनी उपस्थित केला..या शहरात गॅस पुरवठ्याचा बोजवारा उडाला असून, आज त्याचे विदारक दृश्य दिसले. एका सिलिंडरसाठी नागरिकांना सकाळपासून गोदामाबाहेर रांगा लावाव्या लागत आहेत. तासनतास ताटकळत उभे राहूनही दुपारी बारापर्यंत वितरण सुरू न झाल्याने नागरिकांचे भरउन्हात मोठे हाल झाल्याचे दिसले. मराठवाड्यातील अन्य बऱ्याच भागांतही असेच काहीसे चित्र आहे..ठिकठिकाणी जप्तीची मोहीमखाद्यपदार्थ विक्रीच्या हातगाड्या, छोट्या हॉटेलमध्ये घरगुती गॅसचा सर्रासपणे व्यावसायिक वापर आढळून येत असल्याने जालना जिल्हा प्रशासनाने काही दिवसांपासून छापासत्र सुरू केले आहे. आज जिल्हाभरात अशा ६७ कारवाया करून व्यवसायासाठी वापरण्यात आलेले १५ घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. घनसावंगी शहरांमध्ये एकूण २७ छापे टाकण्यात आले असून त्यात ७ सिलिंडर, भोकरदन शहर व परिसरात ४० छापे टाकून ८ घरगुती सिलिंडर जप्त करण्यात आले..सिलिंडरची अवैध साठवणूक करून चढ्या दराने विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध नांदेड जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शहरातील श्रीनगर भागात छापा टाकून दहा रिकामे सिलिंडर जप्त केले असून, संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) शहरात तीन हॉटेलवर प्रशासनाने छापे टाकून तीन घरगुती सिलिंडर जप्त केले.