Sambhajinagar News: घरगुती गॅससाठी रांगा; व्यावसायिक गैरवापरावर प्रशासनाचे छापे

itizens Face Long Queues for Domestic Gas Cylinders: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नागरिक रांगा लावत आहेत. हॉटेल, खानावळी आणि वसतिगृहांमध्ये घरगुती सिलिंडरचा गैरवापर आढळल्याने प्रशासनाने जिल्हाभरात छापे टाकून १५ घरगुती सिलिंडर जप्त केले. ग्राहकांचा वेळ वाया जात असून पुरवठा विस्कळीत असल्याचा प्रश्न सतत उभा आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: ‘नोंदणी करा, घरपोच गॅस सिलिंडर येईल, अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, पुरेसा साठा आहे’ असे प्रशासन पातळीवर सांगितले जात असले तरी ग्राहकांना वेळेत तो मिळत नाही, एजन्सीसमोरील रांगा काही कमी होताना दिसत नाहीत. दुसरीकडे व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे हॉटेलचालक, खानावळी, वसतिगृहचालक अडचणीत आले आहेत. घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. प्रशासनातर्फे छापे टाकून व्यावसायिक वापरातील घरगुती सिलिंडर जप्त केले जात आहेत.

