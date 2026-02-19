Chhatrapati Shivaji Maharaj: दक्षिण काशीत शिवरायांचे राजपत्र; पैठणच्या बाळासाहेब पाटील शासकीय वस्तुसंग्रहालयात जतन

जायकवाडी (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : दक्षिण काशी पैठणनगरीत छत्रपती शिवाजी महाराजांची स्मृती जागविणारा एक अनमोल ठेवा आजही सुस्थितीत पाहावयास मिळतो. तो ठेवा म्हणजे बाळासाहेब पाटील शासकीय वस्तुसंग्रहालयामधील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे राजपत्र. शिवजयंतीच्या निमित्ताने या राजपत्राचे दर्शन घेण्यासाठी शिवभक्तांची येथे मोठी गर्दी होते हे विशेष..शके १५८९ मधील या राजपत्रामध्ये पैठणचे गोविंद भट्ट कावळे यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कुटुंबातील धार्मिक विधींचा संपूर्ण अधिकार बहाल केल्याचा उल्लेख आहे. महाराजांचे वंशज जेव्हा धार्मिक कार्यासाठी पैठणनगरीत येतील, तेव्हा त्या सर्व धार्मिक विधींची जबाबदारी व मानमरातब गोविंद भट्ट कावळे यांच्याकडे असावा, अशी स्पष्ट आज्ञा राजपत्रात नमूद आहे. हे राजपत्र त्या काळातील धार्मिक व्यवस्था, शिस्तबद्ध प्रशासन आणि राजसत्तेतील न्यायनीती यांचे प्रतीक मानले जाते..छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कारभार केवळ रणांगणापुरता सीमित नव्हता; तर धर्म, संस्कृती व समाजरचनेचे सुयोग्य नियमन करणारा होता, याची प्रचिती या राजपत्रातून येते. संग्रहालयात या राजपत्राचे जतन विशेष दक्षतेने करण्यात आले आहे. सुरक्षित काचेच्या पेटीत ठेवून त्याची निगा राखली जाते. इतिहास संशोधक दिवंगत बाळासाहेब पाटील यांनी हे राजपत्र प्राप्त करून संशोधन व जतन करण्याचे मोलाचे कार्य केले आहे. त्यांच्यामुळेच हा अनमोल ठेवा पैठण येथील वस्तुसंग्रहालयात सुरक्षित आहे..पैठणमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे राजपत्र पाहायला मिळणे ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. पैठणच्या बाळासाहेब पाटील शासकीय वस्तुसंग्रहालयामध्ये हा ठेवा जतन केला आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून अशा ऐतिहासिक वारशाचे अधिक संवर्धन व प्रसिद्धी व्हावी, यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू. बाळासाहेब पाटील वस्तुसंग्रहालयास विस्तारित स्वरूप देऊन असा जुना ऐतिहासिक ठेवा अधिक प्रभावीपणे नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा मानस आहे.-विलास भुमरे, आमदार, पैठण.गोविंद भट्ट कावळे (गागा भट्ट) यांचे आम्ही वंशज. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाला पैठण येथून तेव्हा गोविंद भट्ट कावळे उपस्थित होते. ही आमच्यासाठी व पैठणकरासांठी एक अभिमानाची बाब आहे. कावळे घराण्याची आम्ही चौदावी पिढी आहोत.- सचिन प्रकाशराव कावळे, कावळे गल्ली, पैठण.Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हस्ताक्षरातील हे राजपत्र आमच्या संग्रहालयाचा मानबिंदू आहे. पैठणनगरीच्या ऐतिहासिक वैभवाची ही जिवंत साक्ष असून तरुण पिढीस प्रेरणादायी ठरत आहे.-जया वाहाणे,अभिरक्षक, बाळासाहेब पाटील शासकीय वस्तुसंग्रहालय, पैठणअशा स्वरूपाचे मूळ राजपत्र अत्यंत दुर्मिळ असते. यातून तत्कालीन धार्मिक व्यवस्थेची शिस्त, अधिकार वाटप आणि समाजरचनेची माहिती स्पष्ट होते. संशोधनासाठी हा शिवकालीन अमूल्य दस्तऐवज आहे.-प्रा. संतोष गव्हाणे, इतिहास अभ्यासक, पैठण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.